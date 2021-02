La Bourse de Paris devrait enchaîner dans le vert à l'ouverture

La Bourse de Paris s'apprêtait à poursuivre son mouvement haussier mercredi dans le sillage de Wall Street, portée par l'espoir de relance aux Etats-Unis et d'accélération des campagnes de vaccination anti-Covid-19.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 avançait de 0,63% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'un gain de 1,86%, le deuxième rebond de la semaine.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage de la clôture des marchés américains et dans l'espoir qu'un accord de relance soit rapidement trouvé entre républicains et démocrates et que la campagne de vaccination s'accélère", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"Les investisseurs se réjouissent aussi de la publication des résultats d'Alphabet et d'Amazon au-dessus des attentes du consensus", souligne-t-il.

L'affaire de spéculation boursière autour de l'action Gamestop, qui a tourmenté les marchés la semaine dernière, semble s'être appaisée depuis début février. Mais elle a fait des vagues jusqu'à la Maison Blanche.

La secrétaire d'Etat au Trésor américaine Janet Yellen a demandé une réunion avec les autorités de régulation financière pour discuter de la récente "volatilité des marchés", suite à une fronde de boursicoteurs contre les grands fonds spéculatifs.

Ces investisseurs, se retrouvant notamment sur un forum du site Reddit, avaient lancé une bataille féroce contre de grands fonds d'investissement ayant parié à la baisse sur des entreprises peu performantes comme la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop ou celle de salles de cinéma AMC, en pratiquant la vente à découvert.

Sur le plan sanitaire, face à la lenteur de la logistique de vaccination anti-Covid 19, l'UE envisage d'adopter les vaccins chinois et russe à condition qu'ils obtiennent l'autorisation de l'Agence européenne du médicament.

La production de vaccins anti-Covid commencera fin février ou début mars sur le sol français.

Côté macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance du ralentissement de la croissance de l'activité dans les services en Chine en janvier et s'intéresseront aux PMI des services en zone euro.

Valeurs à suivre

Publicis : le géant français de la publicité a publié un résultat net en baisse de 31,5%, mais des recettes quasi stables, et va saisir l'occasion pour remonter son dividende qui avait été réduit pendant la crise sanitaire

Marie Brizard Wine & Spirits : le groupe de spiritueux a obtenu 100,9 millions d'euros grâce à son augmentation de capital, soit légèrement moins que le montant d'environ 105 millions d'euros initialement visé.

Pierre et Vacances : la procédure de conciliation amiable demandée par le groupe afin de discuter avec ses créanciers après avoir été durement touché par les effets de la crise sanitaire a été ouverte mardi.

Veolia/Suez : une solution amiable est "à portée de main" pour le projet de rachat de Suez par son rival Veolia, pour peu que les acteurs fassent preuve de "bonne volonté", a estimé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Figeac Aéro : l'équipementier aéronautique a revu mardi à la baisse son plan de sauvegarde de l'emploi, ramenant le nombre de postes supprimés dans son usine de Figeac (Lot) de 320 à 220, et a renoncé à publier son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.

pan/ico/spi