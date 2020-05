La Bourse de Paris devrait enchaîner dans le rouge

La Bourse de Paris devait enchaîner sur un nouveau repli jeudi après trois séances de baisse consécutive liées aux craintes d'une reprise de l'épidémie combinée à son impact sur l'économie.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 1,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, l'indice parisien avait chuté de 2,85% à 4.344,95 points.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la résurgence des tensions entre Washington et Pékin et des commentaires prudents du président de la Fed, Jerome Powell concernant l'économie américaine", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud France.

Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec 84.000 morts, ont accusé mercredi la Chine de chercher à espionner leurs chercheurs dédiés à la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a prévenu que les dégâts causés par le nouveau coronavirus pourraient avoir un impact durable sur l'économie américaine et qu'il faudrait peut-être de nouvelles aides, en plus des quelque 2.900 milliards de dollars de soutien déjà débloqués.

Un message qui a fait nettement reculer la Bourse de New York mercredi tandis que l'inquiétude grandit sur le spectre de faillites à grande échelle.

Les opérateurs de marché redoutent une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 alors que la mise en application progressive des mesures de déconfinement à travers le monde se poursuit.

D'autant que le nouveau coronavirus pourrait "ne jamais disparaître" et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, a averti l'Organisation mondiale de la santé, alors que le bilan mondial avoisine les 295.000 morts.

La Commission européenne a souhaité mercredi une réouverture "concertée" et "non discriminatoire" des frontières intérieures de l'UE afin d'empêcher le naufrage du secteur du tourisme, qui représente 10% du PIB et 12% des emplois dans l'Union.

Face au net reflux du nombre de nouveaux cas de Covid-19, le gouvernement japonais a pour sa part confirmé jeudi qu'il comptait lever l'état d'urgence dans la plupart des régions du pays.

Le rapport mensuel de l'Agence Internationale de l'Energie sera publié dans la journée et les investisseurs "surveilleront avec attention le comportement du cours du baril à l'approche de la prochaine échéance des contrats futures prévues le 19 mai", indique Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

En outre, "la Banque centrale européenne publiera également son bulletin économique mensuel, qui présente les anticipations économiques et sert de base aux gouverneurs de la BCE afin de décider de la politique monétaire à mettre en place", ajoute l'expert, estimant qu'il "devrait refléter les annonces de la Fed et du FMI".

- Valeurs à suivre -

Transport aérien : le secteur ne devrait pas retrouver son niveau de trafic avant 2023 , a estimé mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata).

PSA : le groupe et Fiat Chrysler, en cours de fusion, vont renoncer au versement d'un dividende ordinaire de 1,1 milliard d'euros, chacun prévu dans le cadre de cette opération en raison de la crise du coronavirus.

Sanofi : le géant pharmaceutique affirme qu'il servira les États-Unis en premier s'il trouve un vaccin contre le nouveau coronavirus, ce que le gouvernement français juge "inacceptable".

Euronext : l'opérateur boursier européen a vu son bénéfice net bondir de 71,2% au premier trimestre, dépassant les attentes.

Vallourec : le fabricant de tubes sans soudure, a enregistré une chute des ses ventes de 17% au premier trimestre, mais a réduit sa dette nette de 18% à 74 millions.

Maisons du Monde : s'attend à une "baisse significative" de son chiffre d'affaires aux deuxième trimestre.

Akwel : l'équipementier automobile français s'est porté candidat mercredi pour racheter son compatriote Novares placé en redressement judiciaire en raison de problèmes de trésorerie liés à la crise du coronavirus.

Jacquet Metal Service: le distributeur d'aciers spéciaux a affiché au premier trimestre des résultats juste à l'équilibre, pénalisés par la chute de la demande, en particulier allemande.

