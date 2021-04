La Bourse de Paris devrait débuter proche de l'équilibre

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture sans grand changement mardi matin, les investisseurs limitant les prises de risques avant la réunion de la Fed et une nouvelle salve de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 0,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait fini en hausse de 0,28%.

"En dépit de la clôture solide des marchés américains hier et d'une séance asiatique mitigée, l'ouverture en Europe aujourd'hui devrait être de nouveau atone avant la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec peu d'attente d'un quelconque changement notable de ton", commente Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

Lundi, la Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, le Nasdaq et le S&P 500 atteignant de nouveaux records de clôture tandis que le Dow Jones a fini légèrement dans le rouge (-0,18%).

"Les investisseurs semblent aussi nerveux dans la semaine de tous les dangers où de nombreuses entreprises d'envergure vont publier leurs résultats trimestriels, dont Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook, Amazon.com, Alibaba, Novartis, HSBC, Sanofi, Royal Dutch Shell, Unilever, AstraZeneca ou encore Total", note pour sa part John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Lundi soir, le fabricant de véhicules électriques Tesla, porté par des livraisons en forte hausse au premier trimestre, a fait état d'un chiffre d'affaires qui a décollé de 74% sur la période à 10,39 milliards de dollars et d'un bénéfice ayant bondi à un niveau sans précédent, à 438 M USD contre 16 M sur la même période un an plus tôt.

Sur le plan sanitaire, l'aide internationale a commencé mardi matin à parvenir en Inde, qui fait face à une situation critique, tandis que les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient fournir à d'autres pays 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19.

En matière d'indicateurs, au moment où s'ouvre ce mardi une réunion de deux jours de la banque centrale américaine, les investisseurs prendront connaissance, aux Etats-Unis, de la confiance des consommateurs pour le mois d'avril (Conférence board).

De son côté, la Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi sa politique monétaire inchangée mais a relevé ses prévisions de croissance pour l'exercice 2020/21 écoulé (clos au 31 mars) comme pour les deux exercices suivants, malgré la persistance actuelle de la pandémie.

Le Parlement européen devrait en outre approuver mardi l'accord commercial de l'UE avec le Royaume-Uni, ultime étape d'un "Brexit" éprouvant, mais sans grand espoir d'apaisement dans les relations désormais tumultueuses entre Londres et Bruxelles.

Valeurs à suivre

Lagardère: le groupe a publié mardi un chiffre d'affaires en chute de 33,5% à 905 millions d'euros, encore très largement affecté par la crise sanitaire sur son activité de distribution dans les lieux de transport.

Schneider Electric: le géant français des équipements électriques a vu son activité croître de 11,9% au premier trimestre et a décidé de relever son objectif pour l'année, malgré les incertitudes demeurant autour de la situation sanitaire dans certains pays.

Michelin: le groupe a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 2,3%, à 5,45 milliards d'euros, ralenti par des effets de changes défavorables et toujours inférieur au niveau d'avant la pandémie.

BioMérieux: toujours porté par son offre de tests de dépistage du Covid-19, le laboratoire a publié mardi des ventes en hausse solide au premier trimestre, mais a revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2021.

jra/pn/spi