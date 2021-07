La Bourse de Paris devrait débuter le second semestre sur un rebond

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir dans le vert jeudi matin, entamant le second semestre du bon pied après avoir déjà gagné plus de 17% sur les six premiers mois de l'année, dans une séance où indicateurs PMI et Opep seront à l'honneur.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,61% une quarantaine de minutes avant le début de la séance. La veille, il avait terminé en baisse de 0,9%.

Wall Street a de son côté fini en ordre dispersé mercredi.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage d'un nouveau record historique pour le S&P 500 toujours dans l'attente des chiffres de l'emploi américain de juin qui seront publiés demain", relève John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

"Cela clôture ainsi le deuxième meilleur semestre pour le S&P 500 depuis 1998, c'est dire si la performance est remarquable", complète-t-il.

C'est ce jeudi qu'entre en vigueur le certificat sanitaire européen pour faciliter les déplacements et relancer le tourisme au sein de l'Union européenne cet été, sous la menace toutefois de nouvelles perturbations liées au variant Delta.

Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière en Chine a ralenti en juin tout en restant en territoire positif, pénalisée par des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, selon un indice indépendant publié jeudi.

Le reste de l'agenda du jour s'annonce très dense avec la publication des indicateurs d'activité manufacturière pour juin en zone euro (PMI) et aux Etats-Unis (ISM).

Outre-Atlantique, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont aussi au menu.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ se retrouvent également ce jeudi pour fixer leurs quotas de production pour le mois d'août, attendus en légère hausse afin d'éviter une surchauffe des prix.

Plusieurs membres de la Banque centrale européenne (BCE), dont sa présidente Christine Lagarde, interviennent en outre devant le Parlement européen.

Enfin, dans la soirée, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, tiendra une conférence de presse concernant le rapport annuel sur l'économie des Etats-Unis.

Valeurs à suivre

EDF: le groupe nucléaire français Areva SA va payer 563 millions d'euros d'ici fin 2021 à EDF pour clore "l'ensemble de (leurs) différends", liés notamment à des malfaçons, ont annoncé les deux groupes mercredi dans un communiqué commun.

ADP: l'appel à la grève dans les aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly pourrait entraîner jeudi de "possibles difficultés d'accès routiers et des retards sur certains vols", a prévenu mercredi la direction du Groupe ADP, gestionnaire de ces équipements.

ALTAREA: le groupe immobilier Altarea a annoncé mercredi être entré en négociation pour l'acquisition de Primonial, spécialisé dans l'épargne immobilière et la gestion d'actifs immobiliers, en vue de créer un poids lourds européen de l'investissement et du développement immobilier.

PARTOUCHE: pénalisé par la fermeture de la quasi-totalité de ses casinos pendant plus de six mois, le groupe Partouche a vu son chiffre d'affaires fondre de près de 75% pendant son premier semestre (novembre à avril), à 47,2 millions d'euros.

jra/ico/cco