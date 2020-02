La Bourse de Paris devrait débuter la semaine en retrait

La Bourse de Paris se préparait à une ouverture en léger reflux lundi matin, marquant le pas après une nette progression la semaine précédente, les investisseurs continuant en outre de suivre les développements autour du coronavirus.

Le contrat à terme sur le CAC 40 cédait 0,17% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, il avait fini en léger repli de 0,14% à 6.029,75 points.

Wall Street a également terminé en baisse vendredi après avoir signé de nouveaux records la veille.

"Le rapport américain sur l'emploi a été impressionnant vendredi mais n'a pas pu dissuader les investisseurs de prendre leurs bénéfices après les importants gains engrangés plus tôt dans la semaine", a résumé dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.

Les investisseurs devraient également rester attentifs aux derniers développements concernant la propagation du nouveau coronavirus apparu en Chine.

La Chine connaissait un semblant de reprise du travail lundi dans une atmosphère bouleversée par le nouveau coronavirus, qui a infecté plus de 40.000 personnes et dont le bilan dépasse désormais les 900 morts.

Deux semaines et demie après le congé du Nouvel an chinois, le pays reste largement paralysé par la psychose de la pneumonie virale et le patron de l'OMS a averti dimanche que l'épidémie mondiale n'avait peut-être pour l'heure que révélé "la partie émergée de l'iceberg".

Du côté des indicateurs, l'inflation en Chine s'est emballée en janvier, chauffée par la forte envolée des prix alimentaires, alors que les mesures drastiques prises pour endiguer l'épidémie du coronavirus désorganisent les transports de biens agricoles à travers le pays.

La première estimation de la croissance française du premier trimestre est également attendue, ainsi que les chiffres de la production industrielle de décembre en Italie.

VALEURS A SUIVRE

Air France-KLM: le nombre de passagers transportés par Air France-KLM a crû de 2,2% en janvier sur un an, l'Asie affichant une progression de 3,8% malgré la suspension à la fin du mois des vols vers Wuhan, épicentre de la crise du coronavirus en Chine, a annoncé le groupe lundi.

Axa: l'assureur français a conclu un accord avec son homologue autrichien Uniqa afin de lui céder ses activités en Europe centrale et orientale pour un milliard d'euros, a-t-il annoncé vendredi.

jra/soe/nth