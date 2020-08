La Bourse de Paris devrait continuer sur sa lancée

La Bourse de Paris est attendue en hausse mardi, au lendemain d'un bond, conservant son optimisme avant la publication de plusieurs indicateurs aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 progressait de 0,45% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait grimpé de 2,28%, porté par un regain d'espoir sur des avancées médicales contre le Covid-19.

Rien ne semble non plus freiner Wall Street, qui a également fini sur des records pour le Nasdaq et pour le S&P 500, dans la lignée de la semaine précédente.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de l'optimisme concernant la découverte d'un vaccin contre le Covid-19", prévoit John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Dans un marché toujours endormi en l'absence de nombreux investisseurs, chaque nouvelle peut être amplifiée dans les cours. L'élan du début de semaine a été impulsé par l'espoir d'avancées concrètes dans la lutte contre le Covid-19 aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump a joué de son influence pour qu'un projet de traitement contre le virus puisse bénéficier d'une autorisation en urgence par l'Agence américaine du médicament.

Les espoirs sur l'avancée d'un remède au Covid-19 permettent de mettre un peu de côté "les signaux des dernières semaines qui montrent des signes de stabilisation de l'activité économique", et non plus d'une reprise rapide, selon Michael Hewson analyste de CMC Markets.

D'autant plus que l'augmentation des nouvelles contaminations en Europe conduit à la mise en place de mesures de restriction de déplacement ou de l'activité économique.

L'Allemagne a placé lundi les régions Ile-de-France, avec Paris, et Provence-Alpes-Côte-d'Azur en zones à risque, ce qui signifie que les voyageurs revenant en Allemagne devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine jusqu'à l'obtention du résultat.

L'optimisme sur les marchés se nourrit également de la détente au sujet des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Les négociateurs chinois et américains sont tombés d'accord mardi pour mettre en oeuvre leur accord commercial, dernier terrain d'entente entre les deux puissances qui se sont affrontées sur de nombreux dossiers ces derniers mois.

Sur le plan des indicateurs, les investisseurs vont regarder le baromètre IFO de la confiance des entrepreneurs allemands en août mardi matin, qui donnera un aperçu de la reprise de l'activité.

L'après-midi, ce sera au tour de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis ainsi que des ventes de maisons neuves.

VALEURS A SUIVRE

Pétrolières et para-pétrolières: les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi, soutenus par les tempêtes Marco et Laura qui ont mis à l'arrêt plus de la moitié de la production de pétrole dans le Golfe du Mexique.

Lagardère: Nicolas Sarkozy "partage certaines de nos opinions" sur la gestion du groupe, a estimé lundi le patron du fonds activiste Amber, engagé dans une bataille pour écarter Arnaud Lagardère de la gestion du groupe fondé par le père de ce dernier.

EssilorLuxottica : le leader mondial de l'optique a essuyé un revers devant la justice néerlandaise, qui a rejeté sa demande d'informations supplémentaires sur sa gestion de la crise. Le groupe envisage un recours.

fs/mlb/shu