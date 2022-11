La Bourse de Paris devrait continuer sur sa lancée

La Bourse de Paris devrait continuer à savourer le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis vendredi, au cours d'une séance de jour férié qui devrait également profiter d'un assouplissement de certaines mesures contre le Covid-19 en Chine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,98% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un bond de 1,96%.

Dans le sillage des marchés occidentaux qui se sont fortement réjouis jeudi du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, les places asiatiques ont connu à leur tour une séance enthousiaste vendredi.

Elles ont été en outre dynamisées par l'annonce d'un assouplissement de certaines mesures contre le Covid-19 en Chine, notamment une réduction de la quarantaine à l'arrivée dans le pays, qui passe de dix à huit jours.

"Cela semble aller dans le sens d'une fin de semaine forte pour les marchés en Europe qui devraient s'appuyer sur le bond de la veille pour ouvrir sur une note positive", a estimé Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

L'inflation a ralenti plus que prévu aux Etats-Unis en octobre, non seulement sur la partie globale mais aussi sur la partie hors alimentation et énergie, ce qui a déclenché une frénésie d'ordres d'achats d'actions.

"De bonnes nouvelles à un moment où les investisseurs s'inquiètent d'un resserrement monétaire excessif des banques centrales", souligne Michael Hewson.

"Malheureusement, l'inflation montre peu de signe de ralentissement ailleurs et tandis qu'un chiffre ne fait pas la tendance, les marchés s'accrochent" au tassement des prix américains à la consommation d'octobre, tempère-t-il.

Après les chiffres de l'inflation, les rendements des emprunts d'Etat se sont effondrés et le dollar s'est affaissé.

Pour cette séance de vendredi, jour férié dans plusieurs pays, "la volatilité devrait rester contenue en l'absence d'indicateur macroéconomique majeur" et "le calme plat au niveau des résultats d'entreprises", anticipe Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank.

Côté macroéconomie, l'activité britannique a marqué le pas au troisième trimestre avec un recul de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) contre une hausse de 0,2% au trimestre précédent.

L'inflation a été confirmée à 10,4% en octobre en Allemagne, au plus haut depuis 1951, selon des chiffres définitifs publiés vendredi.

Les investisseurs regarderont dans l'après-midi l'indicateur mesurant la confiance des consommateurs américains pour novembre (Université du Michigan).

Valeurs à suivre

Teleperformance: le géant des centres d'appel a demandé la reprise de la cotation de son titre à l'ouverture de la Bourse de Paris ce vendredi. L'action avait été suspendue jeudi à la demande de l'entreprise, après s'être effondrée de plus de 33% sur des accusations de violation du droit du travail en Colombie que le groupe a vigoureusement contestées. Teleperformance a annoncé un programme de rachat d'actions pour 150 millions d'euros.

Scor: Jefferies relève sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver", selon l'agence d'informations financières Bloomberg.

pan/boc/er