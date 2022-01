La Bourse de Paris devrait continuer sa progression

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir en hausse mardi et à poursuivre sur son élan de la veille, les investisseurs étant rassurés par la situation sanitaire, le variant Omicron n'entraînant pas pour l'heure de blocages économiques.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,49% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait fini sur une hausse de 0,90%, décrochant un nouveau record.

En ce début d'année, les opérateurs de marché reviennent progressivement dans les salles de marchés.

Comme à la fin de l'année 2021, les investisseurs surveillent principalement l'évolution de la situation sanitaire dans le monde.

"La principale raison du retour de la confiance des investisseurs est le variant Omicron", commente Jeffrey Halley, analyste d'Oanda.

"Au fur et à mesure que les données affluent, il semble que oui, le variant du virus est beaucoup plus contagieux, mais il n'entraîne pas un nombre proportionnellement plus élevé d'hospitalisations, bien au contraire", complète-t-il, soulignant que cette propagation du virus ne devrait "pas arrêter la reprise économique mondiale".

Les investisseurs tablent ainsi sur des perturbations modérées et limitées dans le temps. Leur optimisme permet au CAC 40 d'évoluer depuis quelques semaines à ses plus hauts niveaux.

En dehors des nouvelles sanitaires, l'agenda était peu étoffé.

Avant l'ouverture de la séance, les investisseurs prendront connaissance de l'estimation provisoire de l'inflation en France en décembre.

Parmi les valeurs à suivre

M6: Le groupe audiovisuel, qui détenait 49% du réseau d'agences immobilières créé par son animateur star Stéphane Plaza, a annoncé lundi être devenu majoritaire au capital de la société.

AB Science: La biotech française a indiqué lundi avoir obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour lancer des essais de sa molécule phare contre la sclérose en plaques.

vac/pn/nth