La Bourse de Paris devrait continuer à grimper mardi, à un rythme toutefois plus modéré que la veille où la concentration de bonnes nouvelles a fait décoller les marchés.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,41% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait bondi de 5,16% à 4.498,34 points.

Wall Street a également fini en très nette hausse, dynamisée par des informations positives à commencer par des résultats préliminaires encourageants d'essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus annoncés par le laboratoire américain Moderna.

"Les étoiles étaient alignées hier" pour les marchés et "l'espoir d'un vaccin devrait continuer à soutenir les actions", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin" après avoir comme les États-Unis été "littéralement dopés par la progression du prix du baril de pétrole", l'initiative franco-allemande, "les promesses de Jerome Powell de faire plus pour soutenir l'économie" et "cerise sur le gâteau l'annonce des résultats encourageants d'un potentiel vaccin contre le covid-19", a résumé John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

La France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie, via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.

Cette réponse massive et coordonnée, alors que l'Union européenne peinait jusqu'ici à faire front commun, a été saluée par les marchés, déjà rassurés par des déclarations encourageantes du patron de la Fed, Jerome Powell.

Les investisseurs devraient donc continuer à digérer toutes ces avancées aujourd'hui et suivre dans l'après-midi une audition de ce dernier devant le Sénat.

Du côté des indicateurs, le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers allemands en mai est attendu.

Outre-Atlantique, les mises en chantier de logements en avril sont également à l'agenda.

VALEURS A SUIVRE

Automobile : Le marché européen a poursuivi sa descente aux enfers en avril, s'écroulant de 76,3% sur un an. Particulièrement touchés, les constructeurs français ont reculé plus que la moyenne: les livraisons du groupe Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) ont baissé de 79% sur le mois et celles de PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS) de 81,2%.

Natixis : Le groupe bancaire Natixis, entité cotée de BPCE, a annoncé cesser de financer les projets et entreprises liées aux pétrole et de gaz de schiste et accélérer sa sortie totale du charbon au plus tard en 2040.

Air France-KLM : Le groupe compte "reprendre progressivement ses vols" d'ici à la fin du mois de juin "et sous réserve de la levée des restrictions de voyage".

Ubisoft : L'éditeur de jeux vidéo a déposé plainte contre un éditeur de jeu chinois qu'il accuse de plagiat et contre Google et Apple qui distribuent le titre mis en cause sur leurs magasins d'applications.

Plastivaloire : Le spécialiste de la transformation plastique a annoncé un chiffre d'affaire en très légère hausse au premier semestre de son exercice décalé 2019-2020 et avoir obtenu 32 millions de prêts publics en vue d'un troisième trimestre perturbé.

Orange, Casino, Biomérieux et Seb tiendront leur assemblée générale.

abx/soe/spi