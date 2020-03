La Bourse de Paris devrait conserver son optimisme à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait encore gagner du terrain jeudi matin à l'ouverture, rassérénée par les actions prises par plusieurs banques centrales, Fed en tête, pour tenter de limiter les dommages économiques de l'épidémie de coronavirus, et tablant sur d'autres soutiens à venir.

Le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 0,63% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini sur une nette avance de 1,33% à 5.464,89 points.

Wall Street a pour sa part fortement rebondi, galvanisé notamment par le retour de Joe Biden au rang de favori des primaires démocrates face à Bernie Sanders.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin deux jours après la baisse des taux surprise de la Fed et surtout après la large victoire de Joe Biden lors du +Super Tuesday+ et du ralliement de plusieurs ex-rivaux politiques", a relevé John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse (mercredi), les investisseurs espérant que davantage de banques centrales allaient prendre exemple sur la Fed et baisser leurs taux d'intérêt" afin de limiter les effets économiques négatifs de l'épidémie de coronavirus, a résumé de son côté David Madden, un analyste de CMC Markets.

"Il y a des spéculations concernant un abaissement de taux de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre également, ce qui a encouragé les achats d'actions", même si la hausse des marchés est restée modérée en Europe, certains doutant de la pertinence d'un tel assouplissement monétaire, a-t-il ajouté.

Emboîtant le pas à la Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada a annoncé mercredi une baisse de 0,5 point de pourcentage de son taux directeur, une première depuis juillet 2015.

L'activité économique aux Etats-Unis a connu une croissance "modeste à modérée" depuis le début de l'année, mais les conséquences du coronavirus commencent à se faire sentir et inquiètent tous les secteurs d'activité, selon un rapport de la Fed publié mercredi.

Deux nouveaux décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés mercredi sur le sol américain, portant à onze le nombre de morts aux Etats-Unis, où les parlementaires ont accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie.

En Europe, l'Italie, premier foyer du continent, a passé mercredi la barre des cent morts (107 morts pour 3.089 cas) et pris des mesures exceptionnelles: toutes les écoles et universités seront fermées à partir de jeudi et jusqu'au 15 mars.

En France, le président Emmanuel Macron doit réunir jeudi après-midi à l'Elysée les principaux acteurs de la recherche publique et privée engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Le chef de l'Etat français et Donald Trump se sont en outre accordés mercredi pour développer au sein du G7 une coordination sanitaire, scientifique et économique afin de lutter contre le coronavirus, a indiqué l'Elysée.

Les pays producteurs de l'Opep et leurs alliés tiennent également une réunion jeudi et vendredi à Vienne, où ils tenteront de s'accorder sur l'ampleur de la réaction à adopter face à l'épidémie de coronavirus qui mine la demande.

Du côté des indicateurs, aucune donnée majeure ne figure à l'agenda de ce jeudi.

VALEURS A SUIVRE

JCDecaux: le géant français de l'affichage publicitaire a publié un bénéfice net record de 265,5 millions d'euros en 2019 et un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, les "meilleurs résultats depuis sa cotation". Le chiffre d'affaires ajusté et à données constantes est en revanche attendu en baisse de 10% sur le 1er trimestre 2020, en raison de la forte baisse d'activité en Chine liée à l'épidémie de coronavirus, qui s'ajoute à des difficultés persistantes en Asie-Pacifique.

ArcelorMittal: le géant sidérurgique ArcelorMittal et le sidérurgiste italien Ilva sous administration judiciaire ont signé un avenant à l'accord de reprise d'Ilva, comportant un nouveau plan industriel avec des investissements dans des technologies bas carbone.

GL Events: le groupe, spécialisé dans l'organisation de salons professionnels, a dégagé l'an dernier des résultats historiques, mais voit son horizon assombri par la propagation du nouveau coronavirus.

Somfy: le groupe d'automatismes pour la maison a dégagé un bénéfice net en hausse de 16,3% en 2019, à 163,2 millions d'euros, porté par une activité en progrès et par une rentabilité améliorée.

Chargeurs: le groupe industriel diversifié a enregistré un bénéfice net en baisse de 43% en 2019, à 15,1 millions d'euros, pénalisé par des charges liées aux acquisitions et malgré des ventes en hausse.

Boostheat: le constructeur de chaudières à gaz de nouvelle génération, rare exemple de jeune entreprise industrielle ayant fait le pari de la Bourse, a assuré que les engagements pris envers les marchés étaient tenus.

jra/vac/spi