La Bourse de Paris devrait conserver son élan haussier

La Bourse de Paris devrait conserver son allant mardi au lendemain d'une séance épatante, l'optimisme restant de mise sur les marchés actions, qui intègrent un rebond de l'économie cette année.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 indiquait une hausse de 0,20% une quarantaine de minutes avant le début des échanges, au lendemain d'une forte progression de 1,45% à un plus haut depuis près d'un an.

"Les marchés européens devraient ouvrir sur une note positive après une nouvelle séance solide en Asie, le Nikkei 225 poursuivant son allant", anticipe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Les gains du début de la semaine et une évolution positive sur le dossier des vaccins apportent le catalyseur qui pourrait engendrer de nouveaux records de hausse des indices actions ces prochains jours", souligne-t-il.

Les bonnes nouvelles sanitaires sont multiples.

L'Organisation mondiale de la santé a accordé lundi son homologation d'urgence au vaccin britannique d'AstraZeneca, ouvrant la voie lundi à la distribution de centaines de millions de doses du vaccin à des pays défavorisés.

Parallèlement aux campagnes de vaccination en cours, la Commission européenne va lancer mercredi un programme baptisé "Hera incubator" ayant vocation à étudier les mutations du Covid-19.

Quant au Premier ministre britannique Boris Johnson, il dévoilera lundi prochain sa feuille de route vers un retour progressif à la normale après avoir atteint son objectif d'injecter avant mi-février une dose de vaccin à 15 millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Côté indicateurs, les investisseurs vérifieront si le baromètre ZEW du moral des investisseurs allemands a continué de rebondir en février et surveilleront l'indice d'activité manufacturière de la région de New York (Empire State/Fed).

Cependant, "il est peu probable que les chiffres figurant au calendrier économique, notamment le produit intérieur brut en zone euro au quatrième trimestre ainsi que l'indice ZEW, soient des moteurs du marché. Ces dernières semaines, les chiffres économiques sont souvent passés en arrière-plan", rappelle Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Valeurs à suivre

Michelin: le groupe a bien résisté à la crise sanitaire en 2020 et prévoit un retour à la normale pour 2022. Il va proposer un dividende de 2,30 euros par action, soit plus que les 2 euros distribués sur l'exercice précédent, et plus que le montant prévu par les analystes pour 2021.

Thales : le groupe français d'électronique Thales a remporté un gros contrat de signalisation ferroviaire auprès de la Deutsche Bahn.

Saint-Gobain : le groupe de matériaux de construction a annoncé la cession de plusieurs activités de distribution en Espagne et en Italie.

ADP : victime de la fermeture des frontières françaises hors de l'Union européenne et d'un effondrement du trafic aérien en pleine pandémie de Covid-19, l'aéroport d'Orly a fermé lundi soir son terminal 4 jusqu'à nouvel ordre.

Vicat : le cimentier a enregistré en 2020 un bénéfice net de 156 millions d'euros, en hausse de 4,8%, et table sur une nouvelle progression de l'excédent brut d'exploitation à périmètre et changes constants.

pan/ico/nth