La Bourse de Paris devrait conserver son attentisme

La Bourse de Paris devait conserver mercredi à l'ouverture une approche attentiste avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, toujours attentive à tout signe d'inflation persistante.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,15% une trentaine de minutes avant l'ouverture après trois séances consécutives positives mais timorées.

"Les marchés européens sont sur le point d'ouvrir à nouveau prudemment, reprenant là où ils en étaient restés hier, c'est-à-dire graduellement plus hauts plus par manque d'intérêt qu'autre chose", avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi, indique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La plupart des intervenants de marché ne s'attendent à aucun changement de politique monétaire immédiat en zone euro.

Mais "la position de la BCE sera très surveillée et notamment, le renforcement des conditions financières, suite à la baisse considérable du prix des obligations d'État de la zone euro", soulignent les experts de Vontobel dans une note.

Avant la BCE, la Banque centrale du Canada devait se réunir ce mercredi sans changement de politique monétaire attendu. En avril, elle avait laissé entrevoir une hausse de son taux directeur dans la deuxième moitié de 2022, plutôt qu'en 2023 comme elle l'indiquait encore récemment.

La reprise économique a fait apparaître d'importantes perturbations du côté de l'offre qui ont engendré un écart entre l'offre et la demande et fait progresser le niveau des prix. Les investisseurs cherchent à tout prix à savoir si la dynamique de l'inflation est bien transitoire ou persistante.

Ils auront des éléments d'information avec la publication de l'indice des prix à la consommation pour mai aux Etats-Unis, une donnée cruciale avant une réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

"Le chiffre de l'inflation chinoise en mai est un autre exemple de pression inflationniste croissante dans l'économie mondiale", souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en hausse de 1,3% sur un an en mai, contre 0,9% un mois plus tôt. Les analystes tablaient sur une hausse sensiblement supérieure (1,6%).

Plus marquant encore, les prix à la production en Chine ont augmenté de 9% sur un an le mois dernier, sa plus forte hausse depuis septembre 2008.

"Alors que certains aspects de cette progression peuvent être attribués à des effets de base dûs à la flambée des prix des matières premières, de plus en plus de signaux montrent divers problèmes d'approvisionnement qui commencent à créer une situation où la pression inflationniste, au lieu d'être transitoire, pourrait devenir persistante", analyse M. Hewson.

Valeur à suivre

Renault : le constructeur a été mis en examen en France dans l'enquête sur la fraude aux contrôles antipollution des anciennes générations de moteurs diesel.

