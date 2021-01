La Bourse de Paris devrait conserver sa défiance à l'ouverture

La Bourse de Paris se préparait à ouvrir en repli mardi matin, les retards dans l'administration des vaccins contre le coronavirus et les nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie faisant craindre une reprise économique plus tardive qu'anticipé.

Le contrat à terme sur l'indice vedette parisien cédait 0,30% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, après avoir terminé sur une chute de 1,57% la veille.

A Wall Street, si le Dow Jones a fini dans le rouge, le Nasdaq et le S&P ont signé de nouveaux records.

Mais malgré ces nouveaux records, "les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"Les investisseurs commencent de plus en plus à douter que le plan de relance du gouvernement américain puisse voir le jour avant la mi-mars", complète-t-il.

Le président américain Joe Biden a en effet estimé lundi que les négociations avec les élus républicains du Congrès sur ses mesures d'urgence de 1.900 milliards de dollars pourraient durer encore deux semaines et a rejeté l'idée d'un plan au rabais.

Par ailleurs, "les craintes que des restrictions supplémentaires et plus strictes retardent la reprise économique à la suite de la pandémie pèsent sur la confiance du marché", explique David Madden, un analyste de CMC Markets UK.

"La France est déjà sous le coup d'un couvre-feu national et des discussions évoquent de plus en plus la possible mise en place d'un nouveau confinement", ce qui ajouterait à la dégradation économique déjà lisible dans les dernières statistiques sur le secteur privé, ajoute-t-il.

La patience des populations est éprouvée par une pandémie qui, depuis un an, les prive de libertés. Les restrictions se maintiennent ou se durcissent alors que la vaccination s'est enclenchée il y a un mois. Les Pays-Bas ont ainsi connu dans la nuit de lundi à mardi une deuxième flambée de violence orchestrée par des opposants au couvre-feu.

"La distribution par l'Union européenne du vaccin contre le coronavirus a été lente, ce qui pèse également sur le moral des investisseurs", souligne M. Madden.

Bruxelles a ainsi haussé le ton lundi contre AstraZeneca, jugeant "inacceptables" les retards de livraison de son vaccin contre le Covid, et réclame désormais "la transparence" sur l'exportation hors de l'UE des doses qui y sont produites.

De son côté, Joe Biden a estimé lundi que les Etats-Unis se rapprocheraient de l'immunité collective face au Covid-19 d'ici l'été.

Sur le plan macroéconomique, la banque centrale américaine (Fed) débute ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, une semaine après l'investiture du président américain.

Les chiffres de l'emploi pour janvier sont également attendus au Royaume-Uni, avant la confiance des consommateurs aux Etats-Unis pour ce même mois (Conference board).

En début d'après-midi, le FMI dit également publier ses perspectives économiques mondiales actualisées.

Valeurs à suivre

Thales: le groupe de technologies a vendu à l'Otan un système de "cloud" (informatique mutualisée) militaire qui pourra être déployé sur des théâtres d'opération, a-t-il annoncé lundi.

Valneva: le spécialiste franco-autrichien des vaccins a annoncé lundi la finalisation d'un accord avec l'institut brésilien Butantan pour la production et la commercialisation dans les pays à revenus faibles et intermédiaires de son vaccin en développement contre le chikungunya.

jra/ak/spi