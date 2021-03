La Bourse de Paris devrait aller de l'avant à l'ouverture

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture en hausse vendredi matin, dans le sillage de la timide reprise de Wall Street jeudi, dans un marché restant dominé par les craintes liées à l'approvisionnement en vaccin au moment où une troisième vague épidémique sévit.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,63% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une clôture à l'équilibre (+0,09%).

La Bourse de New York a pour sa part terminé sur une modeste hausse jeudi, après avoir enregistré deux jours de pertes.

"Il est à noter cette semaine que malgré toutes les inquiétudes concernant un ralentissement en Europe et un retard dans la réouverture économique, les baisses sur les actions européennes sont restées assez faibles", note Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

"Cela suggère que (...) l'appétit pour les actions est toujours présent, en Europe au moins, malgré l'incertitude entourant la hausse des taux d'infection (au coronavirus) et la lenteur du déploiement des vaccins", poursuit-il.

Dans ce contexte, "et étant donné la clôture positive de Wall Street jeudi, nous pouvons nous attendre à un démarrage positif pour les marchés européens", anticipe-t-il.

Côté statistiques, la dette publique s'est envolée en France l'an dernier à 115,7% du produit intérieur brut (PIB) et le déficit s'est creusé à 9,2%, soit son niveau "le plus élevé depuis 1949", résultat d'une crise sanitaire et économique inédite, a indiqué vendredi l'Insee.

Le président français Emmanuel Macron a en outre estimé jeudi que l'Europe devra "améliorer" et "compléter" sa réponse économique et budgétaire à la crise du Covid-19 afin que la relance soit "plus vigoureuse" et ne diverge pas trop de celle des Etats-Unis.

Sur le front sanitaire, Bruxelles a affirmé vouloir "sa juste part des vaccins": AstraZeneca ne sera pas autorisée à exporter ses doses produites dans l'UE tant qu'elle n'aura pas rattrapé ses retards de livraison aux Vingt-Sept, a averti jeudi la Commission à l'issue d'un sommet européen.

Plusieurs indicateurs viendront par ailleurs animer la séance, notamment les chiffres des ventes au détail pour février au Royaume-Uni et le baromètre IFO du moral des entrepreneurs allemands pour le mois de mars.

Aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages pour février ainsi que l'estimation finale de la confiance des consommateurs de mars (Université du Michigan) complèteront l'agenda.

Valeurs à suivre

EssilorLuxottica: le géant mondial de l'optique a annoncé jeudi avoir conclu un accord afin d'acquérir Walman, un réseau de laboratoires spécialisés en produits optiques aux Etats-Unis.

Esker: activité, rentabilité d'exploitation, résultat net, trésorerie: tous les indicateurs financiers sont au vert pour l'éditeur de logiciels de dématérialisation de documents de gestion, qui sort renforcé de la pandémie.

Compagnie des Alpes: le leader mondial de l'exploitation des domaines skiables anticipe un manque à gagner de 400 millions d'euros du fait de la fermeture des remontées mécaniques liée à la pandémie et de 105 millions pour ses parcs de loisirs, si ceux-ci restent fermés en avril.

