La Bourse de Paris descend sous les 7.400 points avant la Fed et la BCE

La Bourse de Paris est descendue sous les 7.400 points mardi, signe de frilosité dans l'attente des décisions de politique monétaire des banques centrales américaine mercredi et européenne jeudi.

L'indice vedette CAC 40 a lâché 1,45% à 7.383,20 points après avoir brisé vendredi une série de cinq progressions hebdomadaires en reculant de 1,13% sur la semaine.

Les investisseurs considèrent que la banque centrale américaine (Fed) va relever d'un quart de point, soit 25 points de base, son principal taux directeur mais la décision ne sera connue que mercredi après la clôture des marchés européens et sera suivie d'une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell.

La réunion intervient dans un contexte économique de plus en plus morose, avec une croissance au ralenti au premier trimestre, à tout juste 0,3% par rapport au trimestre précédent et à 1,1% en rythme annuel aux États-Unis.

Plus encore, la possibilité d'une légère récession au cours des deux prochains trimestres fait de moins en moins de doute pour la majorité des analystes, qui n'attendent une reprise que pour le dernier trimestre de cette année.

Au vu de la persistance de l'inflation en zone euro, les acteurs de marché estiment aussi que la Banque centrale européenne (BCE) sera contrainte à poursuivre sa hausse de taux jeudi à l'occasion de sa réunion de politique monétaire.

"La BCE devrait monter ses taux de 25 points de base et indiquer son intention de poursuivre dans cette direction", écrit Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investors.

Selon lui, "le stress sur le secteur bancaire en zone euro s'est fortement apaisé et ne devrait pas jouer un rôle essentiel dans la prise de décision de la BCE, qui devrait davantage se concentrer sur les perspectives d'inflation".

L'inflation en Europe est repartie à la hausse en avril, interrompant une série de cinq reculs mensuels consécutifs : la progression des prix à la consommation dans la zone euro s'est légèrement accélérée, à 7% en avril après 6,9% en mars, selon Eurostat.

La BCE a relevé ses taux de 3,50 points de pourcentage depuis juillet 2022 dans le cadre d'une campagne sans précédent de resserrement monétaire pour combattre l'inflation.

Le secteur de l'énergie en berne

La baisse des prix du pétrole sur fond d'inquiétudes quant à une possible récession mondiale a pesé sur le secteur pétrolier. Plus forte baisse du CAC 40, TotalEnergies a perdu 5,07% à 55 euros. Sur l'indice élargi SBF 120, Vallourec a lâché 5,72% à 9,74 euros et CGG 5,68% à 0,64 euro.

L'action du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène McPhy a dévissé de 9,76% après que le groupe a annoncé vendredi avoir été notifié de la suspension du contrat avec Siemens Energy dans le cadre du projet CEOG (Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais), un développement qui pousse McPhy à "retenir à ce stade l'hypothèse d'un impact négatif sur son chiffre d'affaires du 1er semestre à hauteur de 2 millions d'euros", selon son communiqué.

Sirop amer pour Sanofi et Rémy Cointreau

Sanofi a perdu 2,83% à 97,17 euros après que Deutsche Bank a recommandé de vendre le titre, contre la recommandation "conserver" auparavant. Les analystes évoquent "un début d'année mitigé" après les résultats publiés vendredi qui a "confirmé", selon eux, la difficulté qu'auront les dirigeants de faire mieux que prévu cette année. Le titre a même brièvement chuté de près de 6% dans les premiers échanges.

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau, dont le titre avait dévissé de près de 12% vendredi après des perspectives de chiffre d'affaires jugées décevantes pour son exercice 2023-24, a continué de boire la tasse mardi. L'action, qui fait partie des valeurs du SBF 120 s'est enfoncée de 2,84% à 152,40 euros.

