La Bourse de Paris démarre en forme la semaine

La Bourse de Paris progresse de 0,94% dans les premiers échanges lundi, profitant d'une séance calme pour rebondir et se préparer aux échéances importantes de la semaine, avec l'inflation américaine mercredi et la Banque centrale européenne jeudi.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 68,10 points à 7.308,87 points vers 09H30. Vendredi, son gain de 0,62% ne l'avait pas empêché d'être dans le rouge sur l'ensemble de la semaine (-0,77%).

Les investisseurs n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent lundi comme indicateurs économiques, mais cela ne va pas durer.

Beaucoup de données sur les prix sont attendues aux Etats-Unis mercredi et jeudi, tandis qu'en Europe, les regards sont tournés vers Francfort et la Banque centrale européenne, qui tient sa réunion de politique monétaire jeudi.

Elle devra choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou décréter une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

En juillet, la présidente de la BCE Christine Lagarde a affirmé que ces deux options étaient possibles à la rentrée, un an après le lancement du cycle de relèvement des taux le plus rapide de l'histoire de l'institution puis est restée muette lors de ses dernières interventions.

Ce sera "la décision la plus difficile depuis un an" pour la BCE, selon les analystes de LBP AM. Si les données sur l'inflation depuis juillet sont "en ligne" avec les prévisions, "les pressions salariales sont un peu plus fortes, alors que la croissance est bien plus faible", retiennent-ils.

Ces dernières semaines, "la flambée incessante des prix du pétrole a exacerbé les inquiétudes concernant l'inflation, précisément au moment où de nombreuses grandes banques centrales espéraient conclure ou être sur le point de conclure leurs hausses de taux d'intérêt" directeur, rappelle Stephen Innes, de Spi AM.

Legrand tout petit

L'entreprise de construction Legrand (-1,65% à 89,26 euros) était la seule valeur dans le rouge sur le CAC 40, après un abaissement de la recommandation et de l'objectif de cours par City, selon une note consultée par l'agence Bloomberg. La banque américaine considère que les marchés du groupe vont se dégrader dans les prochains mois.

"Bon" premier jet pour Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables Bic (+1,58% à 61,25 euros) s'est dit "en bonne voie" pour atteindre les objectifs de son plan 2020-2025 lundi dans un communiqué publié en amont d'une présentation pour les investisseurs prévus en début d'après-midi.

JCDecaux flambe

Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux s'envolait de 8,10% à 17,51 euros, en tête de l'indice élargi SBF 120, après l'amélioration de sa recommandation par les analystes d'Oddo BHF.

fs/kd/nth