La Bourse de Paris décolle après les déclarations du patron de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fortement progressé de 1,85% jeudi, comblée par les déclarations bien accueillies du président de la banque centrale américaine de la veille, qui ont provoqué une nette détente des taux d'intérêt obligataires.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 128,06 points à 7.060,69 points, un niveau de clôture pas vu depuis le 12 octobre. Mercredi, il avait terminé en hausse pour la troisième fois consécutive, de 0,68%.

La séance a été marquée par la baisse des taux d'intérêt obligataires: l'emprunt à 10 ans de l'Etat français est retombé à 3,30%, contre 3,37% la veille.

Mercredi, la Réserve fédérale a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt stables entre 5,25% et 5,50%, à l'unanimité.

L'intervention du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a été perçue comme accommodante par les marchés, qui tentent de savoir si les taux vont encore augmenter et jusqu'à quand ils vont rester élevés.

Sasha Hedelin, gérante de portefeuille d'Amplegest, reste "prudente" face aux déclarations de Jerome Powell car "l'économie américaine résiste". "C'est une bonne nouvelle qui est à prendre avec des pincettes car la dynamique économique aux Etats-Unis reste forte", explique-t-elle à l'AFP.

Bouffée d'oxygène pour l'immobilier

Le secteur de l'immobilier, très affaibli par la remontée des taux depuis plus d'un an et demi, prenait une bouffée d'oxygène en Bourse avec la nette baisse des taux cette semaine. Unibail-Rodamco-Westfield a grimpé de 8,26% à 51 euros, meilleure performance au sein du CAC 40. Covivio a pris 4,94% à 42,94 euros, Gecina 3,94% à 97,70 euros, Icade 5,23% à 32,60 euros, Klepierre 4,22% à 24,22 euros.

Technip Energies rassure

Technip Energies, accusé récemment d'avoir poursuivi des activités en Russie malgré l'embargo, a réaffirmé jeudi son retrait du pays au "1er semestre 2023" et rassuré les marchés avec ses résultats du 3e trimestre, et ses perspectives dans le GNL.

Son action a progressé de 6,82% à 21,94 euros.

Tout roule pour Alstom

Le constructeur ferroviaire Alstom a remporté un contrat de près d'un milliard d'euros sur huit ans pour "la maintenance, la révisions, l'entretien et le nettoyage" des trains exploités par la compagnie britannique CrossCountry.

De plus, le constructeur aéronautique canadien Bombardier - racheté par Alstom en 2022 - a annoncé des revenus en hausse de 28% au troisième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, en raison notamment d'une demande soutenue et d'un plus grand nombre d'avions livrés.

L'action Alstom a affiché une hausse de 3,61% à 13,21 euros.

