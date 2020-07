La Bourse de Paris de nouveau dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris se montrait frileuse vendredi matin (-0,45%) face à la dégradation à la fois des relations sino-américaines et de la situation sanitaire qui menace la reprise économique en cours.

A 09H40, l'indice CAC 40 cédait 21,90 points à 4.899,11 points. La veille, il avait fini en repli de 1,21%, marquant une troisième séance consécutive de baisse.

"Il y a une dégradation de la tendance depuis quelques jours en Europe", constate Tangi Le Liboux, stratégiste du courtier Aurel BGC.

"C'est surtout la progression de l'épidémie aux Etats-Unis qui fait l'objet de toutes les attentions, même si les pare-feux budgétaire et monétaire en place outre-Atlantique permettent à Wall Street d'ignorer dans l'immédiat les risques que font peser ce rebond de la crise sanitaire sur la reprise économique", explique-t-il.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait depuis fin décembre plus de 550.000 morts dans le monde, dont plus de 133.000 aux Etats-Unis, pays le plus touché. La première économie mondiale a enregistré jeudi un nouveau record du nombre d'infections au coronavirus en une journée, avec plus de 65.500 cas supplémentaires recensés.

Les analystes de marché sont de plus en plus nombreux à admettre que la reprise économique se fera plus lentement qu'espéré car la propagation du coronavirus fait craindre une multiplication des reconfinements au moins partiels qui bloquerait à nouveau l'activité.

La nervosité se faisait sentir également au sujet des relations entre Washington et Pékin après que les Etats-Unis infligé jeudi des sanctions à l'encontre de plusieurs dirigeants chinois, accusés d'être en "lien avec de graves atteintes aux droits humains" à l'encontre notamment de la minorité ouïghoure. La Chine a annoncé des représailles dans la foulée. Ces nouvelles s'ajoutent aux frictions politiques au sujet de Hong Kong.

En outre, "l'avance de Joe Biden (futur candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine) dans les sondages met sous pression le dollar et les marchés actions car une victoire démocrate est généralement considérée mauvaise pour la performance des actions", ajoute l'expert.

Du côté des valeurs, les matières premières étaient affectées par les craintes pour la conjoncture: ArcelorMittal perdait 1,56% à 9,44 euros, Eramet (-4,86% à 30,17 euros).

Groupe ADP reculait de 1,04% à 90,40 euros le gestionnaire aéroportuaire a décidé d'engager des négociations avec les syndicats pour s'adapter à une activité réduite dans les prochaines années en raison de la crise due au coronavirus, avec pour objectif d'éviter tout départ contraint.

Euronext CAC40

pan/liu/spi