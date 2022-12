La Bourse de Paris dans les starting-blocks avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris est attendue en hausse, à l'approche des chiffres l'inflation américaine mardi, et d'une série de réunions de banques centrales dont les décisions pourraient bousculer les indices boursiers.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,40% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il a reculé de 0,41% à 6.650,55 points.

Lundi, la Bourse de New York a terminé en nette hausse, animée par des achats d'opportunité. Le Dow Jones a gagné 1,58%, l'indice Nasdaq a pris 1,26% et l'indice élargi S&P 500 a crû de 1,43%.

Le dernier grand évènement de l'année sur les marchés est imminent, avec la série de réunions des banques centrales, en premier lieu celle de la Réserve fédérale américaine mardi et mercredi. Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne.

Les investisseurs s'attendent à ce que ces deux institutions continuent d'augmenter leur taux directeurs, mais un peu moins brutalement que tout au long du deuxième semestre.

Mais ce présupposé pourrait être remis en cause par le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis pour le moins de novembre. Il sera publié à 14H30, et les analystes s'attendent à ce qu'ils soient en baisse sur un mois et sur un an.

Une bonne surprise, comme pour les chiffres du mois d'octobre, ou une mauvaise, comme pour ceux d'août, auraient le pouvoir de donner une nouvelle tendance aux marchés, après deux semaines attentistes.

"Toute indication d'une inflation beaucoup plus forte que prévu risque de provoquer un pic des rendements et un rebond du dollar américain", estime Michael Hewson, de CMC Markets.

"Il est important de se rappeler que, quels que soient les chiffres d'aujourd'hui, il est peu probable qu'ils modifient le calcul d'une hausse des taux de 50 points de base" par la Fed mercredi. "Ils offriront cependant des indices importants l'année prochaine", développe-t-il.

L'actualité des entreprises reste faible en cette fin d'année.

fs/ys/nth