La Bourse de Paris dans le vert avant la réunion de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en hausse de O,38% mardi matin, attentiste avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait annoncer mercredi sa première baisse de taux depuis mars 2020.

Vers 07H50 GMT, l'indice vedette CAC 40 prenait 27,17 points à 7.476,61 points. La veille, l'indice a fini en baisse de 0,21%.

"Les acteurs du marché continuent de se retenir avant la décision sur les taux d'intérêt américains. Le volume de transaction est faible et les gains de cours doivent être considérés avec prudence", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Après un cycle de onze hausses, la Fed doit abaisser pour la première fois depuis mars 2020 ses taux directeurs, qui se situaient depuis juillet 2023 dans la fourchette de 5,25% à 5,50%, au plus haut en deux décennies.

Les investisseurs n'arrivent pas à trancher nettement entre une baisse modérée de 0,25 point de pourcentage ou une baisse plus importante d'un demi-point.

"Certains plaident en faveur d'une réduction plus importante pour prévenir un ralentissement économique, en particulier parce que l'inflation se modère, tandis que d'autres considèrent qu'une réduction plus faible est un changement plus sûr et progressif", résume John Plassard.

Dernier rendez-vous pour trancher: la publication à 12H30 GMT des ventes au détail aux États-Unis au mois d'août, qui donneront un nouvel élément dans ce débat.

Une baisse des ventes au détail, comme pronostiquée par le consensus d'analystes de Factset qui table sur un recul de 0,20% sur un mois, donnerait aux investisseurs la confirmation d'un ralentissement important de l'économie américaine, justifiant une baisse des taux de 0,50 point. Au contraire, un indice meilleur que prévu plaiderait pour une baisse de seulement 0,25 point.

Les décisions de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi et de la Banque du Japon (BoJ) vendredi, avec une hausse attendue de ses taux à rebours de ses homologues, seront aussi attendues avec intérêt par les marchés.

Vers 7h50 GMT, sur le marché obligataire, le rendement français restait stable. A deux ans le taux d'intérêt de l'emprunt s'établissait à 3,54%, contre 3,55% la veille, et sur dix ans 3,61%, au même niveau que lundi.

Les investisseurs français scruteront également l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands vers 09H00 GMT, attendu en nette baisse, alors que la première économie européenne est toujours plongée dans la morosité économique, sur fond de crise industrielle.

Essilorluxottica poursuit avec Meta

Le numéro un mondial de l'optique italo-français EssilorLuxottica (-0,58% à 206,90 euros vers 8h00 GMT), propriétaire de la marque Ray-Ban, a annoncé mardi poursuivre sa collaboration avec le géant américain Meta par "un nouvel accord de long terme" pour développer "plusieurs générations de lunettes intelligentes".

Bpifrance investit dans Ipsos

Bpifrance est entré au capital d'Ipsos (+0,56% à 54,35 euros vers 8h00 GMT), l'un des leaders des sondages et études de marché, avec une "prise de participation de plus de 5%", ont annoncé la banque publique et la société mardi.

Wordline toujours en baisse

Le spécialiste des paiements en ligne est toujours dans le rouge, perdant 1,34% vers 07H50 GMT après un plongeon de 15,22% à 6,12 euros lundi, sur fond de révision à la baisse de ses résultats et de départ de son directeur général.

Euronext CAC40