La Bourse de Paris dans le rouge, lestée par le luxe

(AOF) - Les indices européens ont pour la plupart fini dans le vert, sauf le CAC 40 et le Footsie à Londres qui est resté quasi-stable. La prudence est logiquement restée de mise alors que la Réserve fédérale a entamé une réunion de deux jours, qui devrait déboucher sur l’annonce d’une baisse des taux de 25 points de base. Le CAC 40 a reculé de 0,69%, à 8 052,51points, essentiellement pénalisé par le secteur du luxe, notamment avec le repli d’EssilorLuxottica. De son côté, l’EuroStoxx 50 n'a perdu que 0,08%, à 5 720,99 points.

A Paris, Renault (-0,63%, à 36,53 euros) a cédé du terrain après avoir dévoilé un partenariat stratégique historique avec Ford dans les véhicules particuliers et utilitaires. L’objectif de l’accord conclu entre les deux constructeurs automobiles est d’élargir l’offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, et de permettre également de renforcer "considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation.

Air France-KLM (-6,96%, à 10,425 euros) a fini en nette baisse après l'annonce, par CMA CGM SA, du lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes Air France-KLM à échéance 2028, pour un montant d'environ 325 millions d'euros. Ce placement s'effectuera auprès d'investisseurs qualifiés. Dans le détail, l'offre porte initialement sur la totalité de la participation de l'émetteur dans Air France-KLM soit environ 23,1 millions d'actions représentant 8,8% du capital du groupe de transport aérien.

En Europe, Thyssenkrupp (-6,72% à 8,916 euros) a reculé à Francfort après la publication ce mardi matin de résultats annuels mitigés sur son exercice 2024/2025 et l'annonce de perspectives alarmantes sur le prochain. Face à des conditions de marché difficiles qui persisteront, le groupe de sidérurgie allemand anticipe une perte nette entre 400 et 800 millions d'euros. Cette probable perte comprend la mise en place de provisions pour la restructuration de sa branche acier en Europe (Steel Europe). Les ventes pourraient se replier de 2% et au mieux, progresser de seulement 1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur macro-économique n'était programmé en Europe ce matin.

Aux Etats-Unis, le rapport JOLTS du Département américain du Travail a fait ressortir 7,658 millions d'ouvertures de postes en octobre. Il dépasse le consensus qui ciblait 7,20 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,2227 millions.

Le secteur privé américain a créé 4 750 emplois selon une estimation hebdomadaire du rapport ADP, instaurée tous les mardis depuis le 28 octobre dernier. Il s'agit des premières créations de postes depuis la semaine du 20 au 26 octobre (première semaine mesurée par cet indicateur). Le secteur privé américain a créé 42 000 emplois en octobre, après en avoir détruit 32 000 en septembre. Les économistes anticipaient 32 000 créations en moyenne.

Sur le marché des devises, l'euro grappille 0,07% face au billet vert et se négocie contre 1,1644 dollar.