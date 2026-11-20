La Bourse de Paris dans le rouge, l'IA inquiète les investisseurs

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule vendredi matin, dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, toujours plombée par les doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA), tandis que Vallourec et Ubisoft chutent après leurs résultats.

Vers 09H55, le CAC 40 perdait 0,89 % à 8.008,47 points, soit un recul de 72,27 points. Jeudi, l'indice vedette avait cédé 0,81 % à 8.080,74 points, et il a reculé de 3,44 % depuis lundi.

L'entrée en Bourse record d'Anthropic, le concepteur de l'IA Claude, qui a terminé sa première séance au Nasdaq en hausse de 17,07 % jeudi, n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.

"Les mouvements de prix montrent que le marché a fait de la place pour Anthropic en vendant tout le reste", analyse Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier IM.

"Ce qui n'était au départ qu'une correction limitée au secteur technologique s'est désormais transformé en mouvement de vente nettement plus large", commente Andreas Lipkow, de CMC Markets.

A Paris, les valeurs liées à l'IA sont en première ligne. Le spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs Soitec perdait 9,11 % à 99,30 euros et STMicroelectronics 5,40 % à 38,95 euros.

Les équipementiers des centres de données reculaient aussi, à l'image de Legrand (-3,33 % à 129,15 euros) et de Schneider Electric (-2,91 % à 228,40 euros).

Le spécialiste des tubes sans soudure Vallourec signait la plus forte baisse du SBF 120, en chute de 12,45 % à 15,86 euros vers 09H45, après un recul de 56 % de son bénéfice net au troisième trimestre, à 66 millions de dollars.

Le groupe, qui réalise 20 à 25 % de ses ventes au Moyen-Orient, a été pénalisé par des coûts supplémentaires liés à la guerre dans la région.

"Les hostilités ont repris en septembre et la logistique continue à rester un souci puisque livrer les clients reste un vrai défi", a expliqué à l'AFP son PDG, Philippe Guillemot.

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft perdait pour sa part 9,11 % à 3,79 euros, au lendemain de l'annonce d'une perte nette creusée au premier semestre, à 254,5 millions d'euros contre 161,3 millions un an plus tôt. Malgré le succès du remake de son jeu "Assassin's Creed : Black Flag", le groupe va réduire ses effectifs au Canada.

Le groupe hôtelier Accor reculait quant à lui de 1,19 % à 48,15 euros. Selon le Financial Times, le fonds activiste Parvus réclame le départ de son PDG, Sébastien Bazin, quelques jours après l'annonce du rachat des parts des actionnaires minoritaires de sa filiale Ennismore, pour environ 1,6 milliard d'euros.

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