La Bourse de Paris continue son rebond, rivée à l'élection américaine

La Bourse de Paris est attendue en nette hausse mardi à quelques heures du l'élection américaine, continuant son rebond initié la veille.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 avançait de 0,83% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait fini en hausse de 2,11% à 4.691,14 points, après une semaine où il avait abandonné 6,4%.

Aux Etats-Unis, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,60%, tandis que le Nasdaq n'est monté que de 0,42%.

Le mouvement de lundi est principalement dû à un rebond, estime David Madden, analyste de CMC Markets. "Les indicateurs manufacturiers de la Chine, de l'Europe et des États-Unis ont été bien accueillis, mais les rapports n'étaient pas si bons que cela pour justifier les importants gains réalisés", estime-t-il.

Les investisseurs seront évidemment tournés sur l'élection présidentielle américaine. "Il est donc probable que la volatilité sur les marchés sera faible", anticipe M. Madden.

Beaucoup de courtiers gardent en mémoire le scrutin de 2016, où les acteurs du marché avaient dans leur immense majorité parié sur une victoire de la démocrate Hillary Clinton et s'étaient positionnés en conséquent, perdant beaucoup d'argent avec l'élection de Donald Trump.

Si l'ancien vice-président Joe Biden est donné favori face à M. Trump dans les sondages nationaux, l'écart est serré dans plusieurs Etats clefs et les résultats définitifs pourraient ne pas être connus rapidement.

"Les investisseurs anticipent une victoire sans contestation aux Etats-Unis. Si les intervenants de marchés venaient à douter quant à une probable contestation, le marché se retournerait nettement", estiment de leur côté les analystes de Saxo Banque.

Parmi les valeurs à suivre mardi

BNP Paribas, qui avait déjà mieux résisté que la moyenne des autres banques au deuxième trimestre, a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 1,89 milliard d'euros, soit une baisse de 2,3% sur un an. Ses provisions s'établissent à plus de 1,2 milliard d'euros fin septembre, en baisse de 202 millions par rapport au deuxième trimestre mais en hausse de 50% sur un an.

fs/cd/spi