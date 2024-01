La Bourse de Paris continue son ascension et dépasse les 7.700 points

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris monte de 0,33% dans les premiers échanges mercredi, continuant d'établir de nouveaux records avec le repli de l'inflation en France et sous une pluie de résultats d'entreprises, en Europe comme aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 24,80 points à 7.702,27 points vers 09H40, établissant un nouveau record. Mardi, il avait gagné 0,48%.

L'inflation a nettement ralenti en France en janvier, à 3,1% sur un an contre 3,7% en décembre, selon les données préliminaires publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce ralentissement, grâce aux prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, est un peu plus fort qu'attendu par les analystes.

Des chiffres de l'inflation et du chômage pour l'Allemagne sont attendus dans la journée, tandis qu'aux Etats-Unis, les marchés seront particulièrement attentifs aux chiffres des créations d'emplois.

Dans la soirée, la décision de la banque centrale américaine concernant ses taux d'intérêt directeurs sera dévoilée. Les marchés n'ont aucun doute sur le fait qu'ils resteront stables cette fois encore, mais espèrent déceler des signes sur la décision de la prochaine réunion en mars, où ils tablent sur une baisse.

Mais en raison "d'un marché de l’emploi américain toujours tendu" et des bonnes données économiques comme la confiance des consommateurs, "la Fed devrait rester prudente en indiquant qu’elle n’est pas encore tout à fait prête à baisser ses taux dès mars" selon les analystes de la Banque Postale AM.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt de l'Etat français faisaient machine arrière après leur hausse de mardi: l'emprunt à 10 ans redescendait à 2,68%, contre 2,76% mardi à la clôture.

Les investisseurs sont également fort occupés avec les résultats d'entreprises. S'ils sont peu nombreux en France, plusieurs grands noms des secteurs bancaires ou de la santé en Europe ont publié les leurs, sans oublier les géants américains Alphabet et Microsoft dans la nuit de mardi à mercredi.

Malgré des bénéfices de plus de 20 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2023, un peu supérieurs aux attentes, les actions se dirigeaient vers un recul selon les premières estimations, les investisseurs en voulant encore plus, compte tenu de leur valeur boursière gigantesque.

Vivendi se plie en quatre

Le géant français des médias et de l'édition Vivendi a annoncé mardi la validation par son conseil de surveillance d'un projet de scission en quatre entités: Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media) ainsi qu'une société d'investissement. L'action gagnait 1,21% à 10,42 euros dans le trio de tête du CAC 40.

SEB goûteux

Le spécialiste du petit électroménager a revu mardi à la hausse son principal indicateur de performance pour 2023 après la publication de ventes annuelles "provisoires" légèrement supérieures à 8 milliards d'euros. Le marché appréciait et l'action bondissait de 6,83% à 114,20 euros.

Des enquêtes contre Michelin, Nexans

Le fabricant de pneus européens (-0,06% à 30,80 euros) a confirmé faire l'objet d'inspections inopinées de la part de la Commission européenne, avec Continental, Nokian et Goodyear.

Le groupe de câbles industriels (+0,06% à 85,10 euros) est visé par une enquête de l'autorité de la concurrence concernant le secteur de l'énergie dans les Outre-mer, a-t-il annoncé mardi soir dans un communiqué.

