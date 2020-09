La Bourse de Paris connaît sa pire semaine en trois mois

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,69% vendredi, dans la tendance d'une semaine marquée par le retour des inquiétudes sanitaires qui ont provoqué sa pire performance hebdomadaire depuis trois mois.

L'indice CAC 40 a perdu 32,96 points à 4.729,66 points dans un volume d'échanges de 3,2 milliards d'euros. Sur la semaine, il chute de 5%, ce qu'il n'avait plus connu depuis la mi-juin. Depuis le 1er janvier, il a perdu 20,88% de sa valorisation.

La cote parisienne a connu cette semaine une nouvelle secousse sanitaire avec un plongeon lundi et trois autres baisses, pour un maigre rebond mercredi.

"La baisse est liée à l'accroissement des cas de Covid-19, qui guide les Bourses en 2020. Mais contrairement au mois de mars, les investisseurs savent ce qui se passe", analyse Lara Nguyen, gérante privée à Fastea Capital.

"Le marché ne s'enfonce pas, mais baisse progressivement, jour après jour. Cela montre qu'il ne sur-réagit pas", estime-t-elle, pointant également du doigt que la volatilité, si elle a augmenté, reste très loin des niveaux de crise.

Les mesures de restriction mises en place dans toute l'Europe "nous laissent penser qu'un reconfinement au moins partiel pourrait être possible" juge Valentin Bulle, gérant pour Dôm Finance.

La France a enregistré 16.096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données publiées jeudi soir par Santé publique France.

L'Union européenne a appelé jeudi ses États membres à durcir leurs mesures de contrôle "immédiatement" face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19.

"Les investisseurs se demandent si les plans de relance des États et les mesures des banques centrales vont suffire" pour maintenir le rebond enclenché depuis la fin des déconfinements, ajoute Mme Nguyen.

Ainsi, parmi les nombreux signaux du ralentissement de la reprise économique, la croissance des commandes de biens durables aux États-Unis a fortement ralenti en août, selon les données publiés vendredi, et a été inférieure aux attentes des analystes.

Le titre Lagardère a spectaculairement grimpé de 32,28% à 20,12 euros vendredi, au lendemain de l'annonce d'une prise de participation de Bernard Arnault au capital de l'entreprise, en pleine bataille entre actionnaires.

Les valeurs bancaires ont encore chuté pour clore une semaine cauchemardesque marquée, en plus des craintes sanitaires, par une enquête sur le blanchiment d'argent transitant sur leurs comptes. Crédit agricole a perdu 3,48% à 7,16 euros, BNP Paribas 2,92% à 30,25 euros et Société Générale 2,75% à 10,90 euros. Au total, elles ont perdu entre 10 et 15% en cinq jours.

Suez a bondi de 5,76% à 15,05 euros tandis que le PDG de Veolia a assuré que son groupe allait "améliorer" son offre faite à Engie pour les parts de Suez. Veolia en a aussi profité, progressant de 2,14% à 18,34 euros tandis que Engie a légèrement reculé de 0,13% à 11,12 euros.

