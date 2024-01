La Bourse de Paris confiante avant les résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,56% lundi, l'élan d'optimisme qui avait gagné vendredi les investisseurs de Wall Street concernant l'évolution de l'économie ayant perduré en ce début de semaine.

L'indice vedette CAC 40 est monté de 41,61 points à 7.413,25 points. Vendredi, il avait terminé en baisse de 0,40% (-1,25% sur la semaine), les investisseurs prenant acte des discours des banquiers centraux leur intimant de revoir leurs anticipations sur les baisses de taux directeurs dans l'année.

Pour Sophie Chauvellier, gérante de Dorval AM, la séance a été "calme, dans le sillage de la fin de semaine dernière".

Vendredi, "on a eu de bons chiffres sur le front de l'activité et de la confiance des consommateurs qui est ressortie meilleure qu'attendu", énumère-t-elle.

La publication de ce second indicateur a fait s'envoler les indices de Wall Street, permettant au S&P 500 de battre son record absolu établi deux ans plus tôt, et au Dow Jones de battre son précédent sommet de décembre.

Les marchés boursiers sont de nouveau portés par le retour du "scénario goldilocks", selon Sophie Chauvellier : une inflation qui revient peu à peu à un niveau acceptable sans que la croissance ne déraille. La perspective de baisse des taux d'intérêt soutient aussi l'optimisme des investisseurs.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines reculent légèrement en Europe et aux États-Unis. Ils avaient progressé depuis le début de l'année après des déclarations de banquiers centraux qui ont poussé les investisseurs à revoir leurs anticipations pour un scénario de baisse des taux plus tardive et moins rapide que prévu.

Le rendement de l'emprunt de l'Etat français à dix ans s'établissait à 2,79% vers 17H55 (16H55 GMT), contre 2,83% vendredi à la clôture.

De nombreux indicateurs macroéconomiques et publications microéconomiques vont venir alimenter les spéculations des investisseurs: les indicateurs avancés d'activité PMI sont attendus en Europe et aux Etats-Unis mercredi, puis viendra la publication de la croissance américaine du quatrième trimestre jeudi et de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis vendredi.

Les marchés scruteront aussi les annonces de la Banque centrale du Japon et de la Banque centrale européenne qui se réunissent cette semaine.

Enfin, du côté des entreprises, LVMH, STMicroelectronics et Rémy Cointreau font partie des sociétés qui publieront leurs résultats annuels cette semaine.

Les entreprises "ont été protégées par des carnets de commandes très remplis et désormais ça va moins être le cas", souligne Sophie Chauvellier, qui prévoit que les marchés seront très attentifs aux perspectives présentées.

Crédit Agricole au chevet de Worldline

Le Crédit Agricole a annoncé lundi son entrée comme "actionnaire minoritaire de long terme" au capital du spécialiste des paiements Worldline, malmené en Bourse depuis plusieurs mois, avec 7% des actions.

Worldline a grappillé 0,65% à 13,20 euros, et Crédit Agricole 0,53% à 13,30 euros.

Dans le secteur bancaire, Société Générale (+0,99% à 23,37 euros) envisage de supprimer plus de 500 postes en France, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts lancé par le nouveau directeur général Slawomir Krupa, selon l'agence Bloomberg.

La FDJ parie sur Unibet

Former "un champion européen des jeux d'argent et de hasard": la Française des Jeux a annoncé lundi vouloir se renforcer dans les paris et les jeux en ligne avec le lancement d'une offre sur l'opérateur suédois Kindred, qui détient notamment Unibet, pour 2,6 milliards d'euros.

Kindred, coté à Stockholm, s'est envolé de plus de 16% sans rejoindre le prix de l'offre publique d'achat. La FDJ a pris 6,23% à 36,50 euros.

