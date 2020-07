La Bourse de Paris confiante avant des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (+1,09%)

La Bourse de Paris a débuté en hausse jeudi (+1,09%), attendant avec confiance les chiffres de l'emploi américain pour juin, qui devraient de nouveau refléter le redémarrage de l'activité économique.

A 09H36 (07H36 GMT), l'indice CAC 40 prenait 53,65 points à 4.980,59 points. La veille, il avait fini en légère baisse de 0,18%.

La hausse est au rendez-vous sur les indices actions "dans le sillage des espoirs concernant la reprise de l'économie malgré la propagation de nouveau cas de coronavirus partout dans le monde", a résumé John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Le principal rendez-vous du jour, à savoir le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis pour juin, devrait alimenter ce courant optimiste avec un "gain important" attendu, comme le souligne Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

Ces chiffres, toujours très attendus par les marchés, sont publiés exceptionnellement jeudi et non vendredi comme d'habitude, la Bourse de New York étant fermée à la veille de la fête nationale américaine du 4 juillet.

En mai, le taux de chômage des Etats-Unis avait déjoué tous les pronostics, diminuant à 13,3% et l'économie, pourtant mise à genoux par la pandémie de coronavirus, avait créé 2,5 millions d'emplois.

L'agenda des indicateurs compte également le chômage en mai dans la zone euro et la balance commerciale américaine.

La fragilité de la situation sanitaire continuera néanmoins à occuper une large part de l'attention des marchés, avec une pandémie qui s'aggrave toujours dans le monde, notamment aux Etats-Unis où un niveau record de nouveaux cas a été atteint mercredi avec plus de 50.000 nouvelles contaminations en 24 heures.

Les investisseurs suivront également un nouvel épisode du feuilleton juridico-financier entre la BCE et la Cour constitutionnelle allemande. Les députés allemands, dans le sillage du gouvernement, comptent apporter jeudi leur soutien aux programmes d'aide de l'institution pour clore un conflit avec la justice menaçant l'avenir des plans d'aide à la zone euro.

- automobile et banque recherchées -

La bonne orientation du marché aidait les valeurs ou les secteurs largement affaiblis par la crise à remonter, à l'instar d'Unibail-Rodamco-Westfield qui prenait la tête de l'indice CAC 40 (+2,43% à 51,44 euros).

L'automobile en profitait aussi. Renault gagnait 2,51% à 22,04 euros et Peugeot 1,45% à 14,31 euros.

Les banques étaient également recherchées. BNP Paribas engrangeait 1,54% à 35,26 euros, Société Générale 1,47% à 14,91 euros et Crédit Agricole 1,60% à 8,51 euros.

Miliboo (+2,37% à 2,16 euros) et M6 (+1,79% à 10,22 euros) bénéficiaient de l'annonce de la prolongation pour deux ans de l'accord qui permet au premier de diffuser gratuitement des publicités sur les chaînes du second en échange d'une part de son capital.

Argan montait de 1,90% à 86 euros après avoir affirmé être en bonne voie de remplir ses objectifs annuels grâce au bond de ses revenus enregistré au premier semestre malgré la crise du coronavirus.

