La Bourse de Paris commence la semaine en petite hausse

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse de 0,27% lundi, en l'absence, à ce stade, de conséquences économiques négatives majeures liées au conflit entre Israël et le Hamas.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 18,66 points à 7.022,19 points. Vendredi, il avait reculé de 1,42%, ce qui l'a aussi fait passer dans le rouge sur la semaine (-0,80%).

Pour Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud, le marché est "attentiste et peut basculer d'un côté comme de l'autre", en fonction des nouvelles informations géopolitiques et microéconomiques qu'il recevra.

Après de nets mouvements d'aversion au risque la semaine dernière à la suite de l'offensive, d'une ampleur sans précédent, du Hamas contre Israël, les craintes des investisseurs semblent s'estomper lundi.

L'or, valeur refuge qui a connu la semaine passée sa meilleure semaine en six mois, reculait tandis que les taux d'intérêt des Etats progressaient. Le taux d'intérêt de l'emprunt français à 10 ans passait à 3,40%, contre 3,37% vendredi à la clôture.

Les prix du pétrole reculaient un peu également lundi.

"Le marché ne parie pas sur une escalade régionale du conflit pour l'instant", commente Frédéric Rozier, notamment "au regard des visites en Israël d'Antony Blinken (le secrétaire d'Etat américain, NDLR)" et d'autres officiels américains, français ou encore italiens.

Israël a lancé une intense campagne de frappes visant la bande de Gaza et a appelé les civils à fuir la ville de Gaza dans la perspective d'une offensive terrestre, en riposte à l'attaque du Hamas lancée le 7 octobre.

Par ailleurs, les investisseurs se préparent aux publications de résultats d'entreprises.

Les premières publications de banques américaines la semaine dernière ont été bien accueillies selon M. Rozier, et se poursuivront cette semaine avec Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Plusieurs grandes entreprises américaines passeront également au tableau cette semaine, comme Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble ou encore Netflix.

En France, L'Oréal, Edenred, Renault et Pernod Ricard publieront notamment leurs comptes jeudi.

Le président d'Atos démissionne

Sous le feu des critiques, le président du groupe informatique, Bertrand Meunier, a démissionné et le projet contesté de cession au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, bien que maintenu, est reporté au "début du 2e trimestre 2024".

L'action a bondi de 5,78% à 5,16 euros, après avoir gagné plus de 20% à l'ouverture. Depuis le début de l'année, elle a perdu plus de 42%.

Nouveau nom pour ALD

Le géant européen de la location longue durée de voitures né de la fusion d'ALD et de LeasePlan va exercer son activité dès 2024 sous la nouvelle marque "Ayvens", a-t-il annoncé lundi.

ALD, filiale de la banque française Société Générale dont le nom figure sur le nouveau logo, a finalisé en mai le rachat de son concurrent hollandais LeasePlan. L'action de l'entreprise a progressé de 2,78% à 6,67 euros.

Casino poursuit les cessions

Le groupe Casino (-3,78% à 1,10 euro) et sa filiale brésilienne vont céder leurs parts dans le groupe Éxito, présent en Colombie, Uruguay et Argentine, au salvadorien Grupo Calleja, pour un total de 556 millions de dollars, a annoncé lundi le distributeur français en difficultés financières.

Sursis pour Carmat

Le concepteur français d'un coeur artificiel Carmat a annoncé lundi avoir réalisé une augmentation de capital de 7 millions d'euros soutenue par trois de ses actionnaires historiques, prolongeant sa visibilité financière jusqu'au début 2024. L'action a grappillé 1,39% à 3,65 euros, après un bond de 16% au plus haut de la séance. Depuis le début de l'année, le titre a perdu 65% de sa valeur.

