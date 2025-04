La Bourse de Paris clôt sur une hausse timide, après une salve de résultats

information fournie par Boursorama avec AFP • 24.04.2025 • 19:09 •

Le géant français du BTP et des services à l'énergie Vinci a profité au premier trimestre de la bonne dynamique sur les marchés de l'énergie et des concessions autoroutières, avec un chiffre d'affaires en hausse et des perspectives confirmées pour 2025. Les ventes ... Lire la suite