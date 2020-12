La Bourse de Paris cède un peu de terrain (-0,13%)

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse de 0,13% dans les premiers échanges vendredi, les investisseurs étant réticents à prendre des positions alors que les négociations sur le plan de relance aux Etats-Unis et sur l'après-Brexit se poursuivent.

L'indice CAC 40 perdait 7,10 points à 5.542,36 points vers 09H20. La veille, il avait terminé stable, ne gagnant que 0,03%.

A l'approche de la fin d'année, la cote parisienne fluctue moins, s'étant stabilisée entre 5.500 et 5.6000 points.

Les investisseurs sont notamment freinés par la situation à court terme, avec la présence toujours forte du Covid-19 dans plusieurs régions du monde.

"L'arrivée des vaccins est un énorme espoir pour vaincre la Covid-19. Néanmoins, entre aujourd'hui et la victoire, on le voit, on va continuer à subir les foudres de cet ennemi invisible", relève Sebastian Paris Horvitz, stratégiste de la Banque Postale AM.

Il reste aussi plusieurs incertitudes pour les investisseurs pour les dernières séances de l'année.

Sur la scène européenne, les négociations sur les relations post-Brexit se poursuivent, et les deux parties semblent encore loin d'un accord alors que la date limite des négociations est sans cesse repoussée.

Il reste "quelques heures utiles" pour les négociations, a affirmé vendredi le chef des négociateurs européens Michel Barnier. Le Brexit doit être effectif le 1er janvier.

Autres négociations scrutées depuis longtemps par les marchés: celles sur un plan de relance aux Etats-Unis.

De nombreuses aides s'arrêtent dans les prochains jours et, si démocrates et républicains se disent en bonne voie pour trouver un compromis, la proposition de loi n'a pas encore été votée.

L'espoir qu'elle le soit continuait de pousser les indices américains vers de nouveaux sommets, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq, ayant battu leurs records à la clôture jeudi.

Par ailleurs, "il faudra compter aujourd'hui sur la volatilité inhérente" à la séance dite des Quatre Sorcières, à l'issue de laquelle expirent plusieurs contrats sur des produits financiers et qui n'arrive qu'une fois par trimestre, note John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Tencent investit encore dans Universal

Le géant français des médias Vivendi gagnait 0,85% à 26,21 euros après avoir annoncé que le consortium mené par le chinois Tencent a décidé d'exercer son option afin d'acquérir 10% supplémentaire du capital de sa filiale Universal Music Group. Dans les premières minutes vendredi, il avait gagné jusqu'à plus de 2%.

Le leader mondial de l'optique EssilorLuxottica (+0,58% à 129,80 euros) a annoncé que son vice-PDG délégué Hubert Sagnières allait quitter ses fonctions exécutives, entraînant une réorganisation de la direction censée respecter les équilibres au sein du groupe franco-italien.

