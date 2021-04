La Bourse de Paris capitalise sur les résultats d'entreprises (+0,49%) avant la Fed

La Bourse de Paris conservait son optimisme (+0,49%) mercredi midi, profitant de résultats d'entreprises plutôt bien orientés avant de se tourner vers la Réserve fédérale américaine (Fed), dont la décision de politique monétaire est attendue dans la soirée.

Vers 12H39 (10H39 GMT), l'indice CAC 40 prenait 30,64 points à 6.304,40 points. La veille, il avait fini stable (-0,03%).

"La plupart des actions européennes ont ouvert en hausse mercredi, à la suite des données solides en France, en Suède et en Suisse et avant une autre journée chargée sur le front macroéconomique", souligne Pierre Veyret, analyste pour ActiveTrades.

Toutefois, "le fait que les indices de référence se négocient déjà à des niveaux proches des records pèse sur le sentiment du marché, les investisseurs ayant besoin de nouveaux catalyseurs haussiers pour dissiper les craintes d'une correction", ajoute-t-il.

A Paris, Sanofi et Bic notamment profitaient de leurs bons résultats trimestriels tandis que les valeurs bancaires tiraient la cote sur fond de hausse des rendements obligataires, en amont de la décision de la Fed et de publications bien orientées pour Deutsche Bank et Lloyds.

La Banque centrale américaine "ne devrait rien changer à sa politique monétaire mais les investisseurs vont tenter d'en savoir plus sur le calendrier du +tapering+, la réduction des achats d'actifs devant intervenir avant une éventuelle hausse des taux", observe Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

L'autre événement du jour est la première intervention du président américain Joe Biden devant le Congrès, à la veille du cap symbolique des 100 premiers jours de son mandat.

Il devrait notamment proposer d'annuler les baisses d'impôts pour les plus riches votées sous Donald Trump et de s'attaquer aux niches fiscales dont ils bénéficient.

Le Parlement européen a de son côté approuvé mercredi l'accord commercial conclu par l'UE avec le Royaume-Uni, mettant un point final au douloureux chapitre du Brexit, dans un contexte toujours tendu entre les deux rives de la Manche.

Côté indicateurs, le moral des ménages est resté stable en France en avril tandis qu'en Allemagne, le moral des consommateurs devrait s'affaisser en mai sur fond de troisième vague de la pandémie et de nouvelles restrictions dans le pays, selon le baromètre GfK.

Les bancaires à la fête

La remontée des taux d'emprunt, en amont de la réunion de la Fed, ainsi que les bons résultats de plusieurs de leurs homologues européennes, portaient les valeurs bancaires françaises dans le peloton de tête du CAC 40.

Société Générale progressait de 2,35% à 23,33 euros et BNP Paribas montait de 2,16% à 52,98 euros. Crédit Agricole gagnait pour sa part 1,33% à 12,76%.

Sanofi profite de solides performances

Sanofi gagnait 2,07% à 87,17 euros, porté par des performances solides et un bénéfice net ressorti au-dessus des attentes, quoique en baisse de 7% en raison de sa séparation l'an dernier d'avec son partenaire américain Regeneron.

Changement de gouvernance chez Lagardère

Lagardère montait de 3,96% à 24,16 euros. Le groupe a annoncé mercredi que son conseil de surveillance avait "accueilli favorablement" le projet de transformation en société anonyme, qui fera perdre à son patron Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe hérité de son père.

Bic rallume la flamme

Bic poursuivait son ascension (+10,49% à 59,50 euros) à la faveur d'une nette progression de ses revenus et bénéfices au premier trimestre grâce à un bond de ses ventes de briquets aux Etats-Unis, venu compenser une déprime persistante dans les stylos et rasoirs face à la pandémie.

jra/kd/abx