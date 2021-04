La Bourse de Paris cale à mi-séance

La Bourse de Paris évoluait en petite baisse (-0,13%) vendredi midi, prudente après la publication de nombreux indicateurs économiques en Europe, où le PIB a reculé au premier trimestre.

A 12H20 (10H20 GMT), l'indice CAC 40 perdait 7,43 points, à 6.295,18 points. La veille, il avait fini stable à -0,07%.

"Une forme d'épuisement haussier semble guetter la Bourse, alimentée par les PMI chinois ce (vendredi) matin, mais relativisons, le dynamisme des indices actions reste exceptionnel", constate Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Le Produit intérieur brut (PIB) français a augmenté de 0,4%, selon une première estimation publiée vendredi, un rebond jugé limité après la récession record de 2020.

L'inflation a accéléré de 1,3% en avril sur un an, après 1,1% en mars, tirée par les prix des services et de l'énergie.

De plus, les dépenses de consommation des ménages français ont diminué, de 1,1%, en mars par rapport à février.

En zone euro, le PIB a reculé de 0,6% au premier trimestre, selon une première estimation. Le chômage s'est affiché en légère baisse en mars à 8,1% et l'inflation a progressé en avril à 1,6%, selon Eurostat.

En Allemagne, en Espagne et au Portugal, le PIB s'est également contracté au premier trimestre.

En France, le président Emmanuel Macron a détaillé jeudi un plan de déconfinement, échelonné sur deux mois à partir du 3 mai. Concernant les vaccinations contre le Covid-19, le ministre de la Santé a indiqué vendredi que la campagne serait élargie "à partir de samedi" à tous les Français majeurs "fragiles".

Le plus gros de la salve d'indicateurs du jour ayant été publié, il reste aux investisseurs à prendre connaissance des revenus et dépenses des ménages américains en mars et de la confiance des consommateurs en avril aux Etats-Unis.

BNP Paribas, dernier du CAC

La banque chutait de 1,54% à 53,01 euros, malgré un fort rebond de son bénéfice net au premier trimestre.

Les valeurs bancaires qui étaient montées ces derniers jours à la faveur d'une hausse des taux sur le marché obligataire, reculaient vendredi à Paris. Société Générale perdait 1,03% à 23,58 euros et Crédit Agricole 0,20% à 12,82 euros.

Safran félicité

Le motoriste et équipementier aéronautique bondissait de 3,14% à 124,32 euros, en tête du CAC40. Il a confirmé ses objectifs pour 2021 après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 37,9%, toujours pénalisé par l'impact de la pandémie sur l'aviation.

Saint-Gobain repart

Le géant français de matériaux montait de 1,06% à 52,40 euros, grâce à une forte croissance de ses ventes au premier trimestre.

Vallourec décolle

L'action de Vallourec s'envolait de 5,10% à 27,62 euros, après que le fabricant de tubes sans soudure a annoncé avoir relevé ses objectifs pour 2021 en raison de meilleures perspectives sur certains de ses marchés.

Euronext bondit

L'opérateur boursier Euronext (+5,45% à 82,60 euros), qui vient de finaliser l'acquisition de la Bourse italienne, va lancer une augmentation de capital de 1,8 milliard d'euros pour financer en partie ce rachat.

"Outre la création d'une Bourse paneuropéenne de premier plan, Euronext (...) acquiert des capacités considérables en matière de négociation de titres à revenu fixe et renforce ses activités post-transaction, y compris une chambre de compensation multi-actifs et un dépositaire central de titres (CSD)", selon les analystes d'Oddo BHF.

Spie déçoit

Le groupe de services multi-techniques s'affichait en baisse de 1,59% à 21,06 euros, après la publication de ses résultats, bien que ses performances aient renoué au premier trimestre avec celles d'avant la crise sanitaire.

jvi/mch/cco