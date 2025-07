La Bourse de Paris bondit, portée par des données rassurantes sur l'économie américaine

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris a bondi de 1,29% jeudi, portée par des données meilleures qu'escompté sur le marché de l'emploi et sur la consommation aux Etats-Unis, rassurant les investisseurs sur la santé de l'économie américaine.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 99,91 points et s'est établi à 7.822,00 points à la clôture. La veille, il avait cédé 44,12 points (-0,57%).

"Les indices boursiers sont tirés à la hausse par les résultats d'entreprises et par la publication d'indicateurs économiques venus conforter l'idée que rien n'est alarmant sur l'économie américaine, malgré les droits de douane et la méthode Trump" qui ont chahuté les marchés ces derniers mois, commente Nicolas Budin, responsable de la gestion actions chez Myria AM.

Les investisseurs ont salué la baisse du nombre hebdomadaire de demandeurs d'emploi aux Etats-Unis, ressortis à 221.000 la semaine passée, soit moins que la période précédente et en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 235.000 demandes.

La publication des ventes au détail en juin aux Etats-Unis, baromètre de la consommation des ménages, qui représente plus de deux tiers du PIB américain, a été un autre facteur d'optimisme pour le marché. Elles sont reparties à la hausse le mois dernier, faisant même mieux qu'anticipé par les marchés, tirées par l'automobile, le bâtiment et les achats en boutique, selon les données du département du Commerce.

Les ventes au détail ont progressé de 0,6% sur un mois, pour atteindre 720,1 milliards de dollars, après avoir trébuché de 0,9% en mai. Sur un an, elles sont en croissance de 3,9%.

"Les craintes que les droits de douane pèsent sur la consommation ne se matérialisent pas pour l'instant", commente Nicolas Budin.

Toutefois, en réponse au manque de visibilité des derniers mois, les entreprises ont "anticipé leurs achats et ajusté leurs chaînes de production avant l'instauration des potentielles taxes" et cette demande anticipée "pourrait expliquer en partie la résilience actuelle de la consommation", nuance le responsable de la gestion actions chez Myria AM.

Legrand et Schneider Electric en vedette

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques Legrand a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires 2025, tablant sur une croissance entre 10 et 12%, une annonce saluée en Bourse, le titre ayant bondi de 8,96% à 121,55 euros.

"Cette annonce donne à croire que le groupe est très confiant pour la publication de ses résultats le 31 juillet", souligne Nicolas Budin.

La forte hausse du titre a entraîné dans son sillage l'action de Schneider Electric, géant des équipements électriques, qui a gagné 7,73%, à 239,75 euros.

La hausse de ces deux noms du CAC 40 a aussi été accentuée par la publication des résultats du conglomérat industriel helvético-suédois ABB meilleurs qu'attendu pour le deuxième trimestre, explique M. Budin.

Le groupe suisse, qui fabrique aussi bien des bornes de recharge pour véhicules électriques que des systèmes de traction ferroviaire ou des équipements électriques, a annoncé que ses commandes avaient bondi de 16% pour atteindre près de 9,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant largement les prévisions.

Publicis jugé trop prudent

Le groupe français de communication Publicis a résisté au premier semestre et a très légèrement relevé ses prévisions annuelles malgré un contexte macroéconomique tendu, grâce à des gains de nouveaux contrats, a-t-il indiqué jeudi.

L'entreprise table désormais sur une prévision de croissance organique à près de 5% pour 2025, contre une fourchette de +4% à 5% précédemment, d'après un communiqué.

Malgré des résultats jugés solides, le marché a retenu "le ton prudent du groupe du fait du contexte économique", commente Nicolas Budin.

Après avoir grimpé de plus de 4% à l'ouverture du marché, le titre Publicis a conclu la séance sur une chute de 6,65% à 83,90 euros. Depuis le 1er janvier, le titre a fondu de 18,54%.

