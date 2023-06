La Bourse de Paris bien orientée après des données américaines solides

La Bourse de Paris évolue dans le vert mercredi en vert, toujours soutenue par les bons indicateurs publiés la veille aux Etats-Unis, et dans l'attente de nombreuses prises de parole de représentants des banques centrales mondiales au forum annuel de la BCE au Portugal.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,56% vers 09H55, soit 39,70 points à 7.255,28 points. La veille, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, retrouvant les 7.200 points abandonnés la semaine passée.

Les investisseurs attendent en cours de séance une intervention du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, au forum de Sintra au Portugal.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, et la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, prendront aussi la parole.

Mardi, le discours de Christine Lagarde, annonçant une poursuite du relèvement des taux en zone euro en juillet, avait douché les marchés. "Dans un futur proche, il est improbable que la banque centrale soit en mesure d'affirmer avec certitude que les taux ont atteint leur point haut", a-t-elle ajouté.

"Le ton restrictif des discours des banques centrales à Sintra en ce qui concerne les futures hausses de taux contribue à faire monter les rendements, mais les marchés boursiers semblent imperturbables", note Michael Hewson de CMC Markets.

Le marché reste porté par les indicateurs américains. La confiance des consommateurs aux Etats-Unis est repartie à la hausse en juin, nettement plus qu'attendu, atteignant son niveau le plus élevé depuis janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, selon l'indice publié mardi par le Conference Board.

Les commandes de biens durables pour mai ont poursuivi leur progression, elles aussi au-delà des attentes, pour le troisième mois consécutif. Et les ventes de maisons neuves en mai ont atteint un plus haut depuis un an.

Les investisseurs scruteront également mercredi la publication du baromètre GfK sur le moral des consommateurs allemands qui devrait subir une première baisse en neuf mois au mois de juillet, affaibli par l'inflation.

En France, le moral des ménages s'est légèrement amélioré en juin, ceux-ci se montrant un peu plus confiants quant à l'avenir, notamment leur situation financière future, a indiqué mercredi l'Insee.

Suspension de cotation pour Orpea

La cotation du spécialiste des maisons de retraite, Orpea, sera suspendue mercredi à sa demande, "dans l'attente de la publication du résultat des votes des classes de parties affectées sur le plan de sauvegarde accélérée proposé par la société", selon un communiqué de presse du groupe.

Atos en pleine crise interne

En crise depuis deux ans, le géant informatique français Atos se prépare mercredi à une assemblée générale tendue, après avoir dénoncé une tentative de "déstabilisation" de plusieurs actionnaires qui demandent le départ du président du conseil d'administration.

Le groupe de services informatiques est en pleine déroute depuis le départ de son PDG Thierry Breton, nommé en 2019 commissaire européen et remplacé par Bertrand Meunier à la tête du conseil d'administration (CA) et son dauphin Elie Girard à la direction générale.

Le prix de l'action montait toutefois de 1,48% à 12,72 euros vers 10H00.

Technip Energies paye pour s'éviter des poursuites

TechnipFMC et Technip Energies (+0,68% à 19,22 euros) ont annoncé mardi en fin de journée avoir accepté de payer 209 millions d'euros à la justice française pour éviter des poursuites dans un dossier de corruption à l'étranger concernant leurs activités sous-marines dans le pétrole.

L'accord doit encore être homologué lors d'une audience mercredi matin au tribunal judiciaire de Paris.

Arkema veut racheter le spécialiste sud-coréen des matériaux PIAM

Le groupe de chimie français Arkema reculait de 0,80% à 81,74 euros vers 10H00 après avoir annoncé mercredi vouloir racheter 54% du spécialiste sud-coréen des matériaux PI Advanced Materials (PIAM), valorisé à 728 millions d'euros, et compte désormais se concentrer sur la croissance organique.

