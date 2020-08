La Bourse de Paris baisse de 0,23%, après le décret Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en baisse vendredi peu après l'ouverture (-0,23%), affectée par une nouvelle annonce tonitruante de Donald Trump, cette fois au sujet des plateformes Tiktok et WeChat, dans un contexte de statistiques économiques mondiales relativement favorables.

L'indice CAC 40 perdait 11,03 points à 4.874,10 points vers 09H30 . La veille il avait clôturé en baisse de 0,98%, pour l'heure sa seule séance de recul de la semaine, handicapé notamment par des résultats du secteur bancaire.

Wall Street a clôturé de son côté en hausse jeudi, l'indice Nasdaq atteignant un nouveau record à 11.108,07 points (+1,00%), le Dow Jones prenant 0,68%, et l'indice élargi S&P 500 s'appréciant de 0,64%. Quelques heures avant une nouvelle sortie de Donald Trump.

Le président américain a encore fait monter la pression jeudi contre le populaire réseau social TikTok, ainsi que la plateforme chinoise WeChat, de nature à envenimer les tensions avec la Chine.

M. Trump a signé un décret interdisant, d'ici 45 jours, toute transaction "des personnes sous juridiction américaine" avec ByteDance, la maison-mère chinoise de TikTok. Une mesure du même ordre a été prise pour la plateforme WeChat, qui appartient au géant chinois Tencent. Ce groupe chutait lourdement à la Bourse de Hong Kong vendredi.

Ces annonces, qui faisaient nettement reculer les places asiatiques, "visent à endiguer la puissance émergente chinoise dans la tech et à faire monter d'un cran la guerre froide que se livrent les deux pays", d'où la crainte des investisseurs vendredi, décrypte David Madden, analyste chez CMC Markets.

Pékin a dénoncé en retour vendredi "une manipulation et une répression politiques" des Etats-Unis.

La forte progression de la production industrielle en juin, en France comme en Allemagne, est cependant venue conforter la bonne nouvelle d'une hausse de 7,2% des exportations chinoises en juillet sur un an, la plus forte depuis le début de l'année.

Autre statistique très attendue par les marchés vendredi, et encore davantage en période de pandémie, les chiffres mensuels de l'emploi et du taux de chômage aux Etats-Unis.

"Un chiffre moins élevé qu'attendu pourrait augmenter les chances d'avoir un nouveau stimulus budgétaire, et un chiffre plus élevé qu'attendu pourrait faire penser que la reprise économique est solide", analyse Ipek Ozkardeskaya, analyste senior pour Swissquote Bank.

La pandémie continuait de son côté sa course alarmante: plus de 2.000 morts en 24h aux Etats-Unis, la barre du million de cas dépassée en Afrique et celle des deux millions de cas en Inde.

Parmi les valeurs du jour, Airbus perdait 0,88% à 67,73 euros. Le groupe a annoncé jeudi avoir enregistré presque autant d'annulations que de nouvelles commandes au cours des sept premiers mois de l'année, avec 302 annulations pour 369 avions en commandes nettes au 31 juillet.

Le producteur d'hydrocarbures Maurel & Prom (-1,25% à 1,74 euros) a subi une lourde perte au premier semestre en raison de la chute des cours du brut, qui l'a aussi contraint à passer d'importantes dépréciations.

Euronext CAC40

alb/vac/nth