La Bourse de Paris avance, entre recul du pétrole et inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse mercredi, profitant d'un recul des prix du pétrole et d'un bond de Bureau Veritas après une information de presse sur une potentielle offre de rachat, dans l'attente d'un indicateur d'inflation américain.

Le CAC 40 prenait vers 10H00 (heure de Paris) 1,08 % à 8.127,49 points. La veille, il avait fini à l'équilibre (-0,05 %).

Le principal rendez-vous de la journée sera la publication de l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale améridaine (Fed), "qui pourrait s'avérer déterminante pour sa réunion de politique monétaire" des 8 et 9 décembre prochains, a estimé John Plassard, de Cité Gestion Private Group.

Cet indice d'inflation PCE aux Etats-Unis pour le mois d'octobre est attendu à 14H30 (13H30 GMT).

Cette publication intervient alors que l'inflation reste tenace dans la première économie mondiale, en raison de la hausse des prix de l'énergie provoquée, depuis mars, par la guerre au Moyen-Orient.

"Les marchés ont déjà pleinement anticipé une hausse de 0,25 point de pourcentage" des taux directeurs de la Fed "lors de sa réunion de politique monétaire", a expliqué Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier IM.

Dans ce contexte, "un chiffre de l’inflation sous-jacente à 0,3 % maintiendrait cette perspective intacte et ferait taire les rumeurs d’une hausse plus forte, de 0,5 point. Un chiffre de plus de 0,4 % les raviverait", a-t-il ajouté.

Le pétrole et les taux d'emprunts reculent

Les cours du pétrole reculent encore mercredi, sur fond de perspectives d'efforts diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran. Cela profite aux indices boursiers de l'Europe, qui importe massivement ses hydrocarbures.

De quoi aussi assouplir les pressions inflationnistes et faire baisser les rendements des obligations souveraines. Le taux d'emprunt français reculait ainsi à 4,73 %, contre 4,77 % la veille. Son équivalent allemand était à 3,23 %, contre 3,26 %.

Intérêt de rachat pour Bureau Veritas

Le titre du géant français de la certification Bureau Veritas grimpait de 6,91 % à 31,89 euros, après des informations de presse faisant état d'un potentiel intérêt pour un rachat par le fonds américain Advent International.

Selon l'agence financière Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, "Advent envisage de faire une offre pour acquérir Bureau Veritas, ce qui constituerait une des plus importantes opérations de rachat de l'année".

Géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, Bureau Veritas a publié fin octobre des ventes en hausse de 10,1 % au troisième trimestre, à 1,57 milliard d'euros, confirmant ses perspectives 2026.

Début 2025, des discussions avaient été menées entre Bureau Veritas et le Suisse SGS concernant un potentiel rapprochement, avant d'y mettre fin quelques jours plus tard.

Un élément qui fait dire aux analystes de Jefferies que l'intérêt porté par Advent International pourrait laisser entrevoir de la "compétition" autour de Bureau Veritas.

Rémy Cointreau décolle

Après des années difficiles liées aux soubresauts du commerce mondial et à des droits de douane fluctuants, le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé mercredi une hausse de 4,4 % de son chiffre d'affaires semestriel à 510,9 millions d'euros, portée par le cognac.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net du groupe est en forte hausse sur le semestre, bondissant de 19,9 %.

Fort de ce retour à la croissance, Rémy Cointreau indique relever ses perspectives annuelles de rentabilité, tablant désormais sur une "solide" amélioration organique (à données comparables) de sa marge opérationnelle courante, contre une "légère" amélioration précédemment.

Son titre décollait sur le SBF 120 de 9,73 % à 56,40 euros.