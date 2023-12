La Bourse de Paris au-dessus des 7.600 points pour la première fois

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a battu un nouveau record au-dessus de 7.600 points jeudi dans les premiers échanges et progressait fortement de 0,84%, après que la banque centrale américaine a indiqué avoir discuté d'un calendrier des baisses des taux d'intérêt directeurs.

L'indice vedette CAC 40 grimpait 65,93 points à 7.594,11 points vers 10H10, après avoir atteint un pic à 7.653,99 points, son nouveau record.

Mercredi, la cote parisienne a terminé en légère baisse de 0,16% à 7.531,22 points.

La banque centrale américaine, la Fed, a maintenu mercredi soir ses taux directeurs. Une majorité de ses responsables anticipent trois ou quatre baisses l'année prochaine, pour les amener à 4,6% fin 2024.

Le président de l'institution, Jerome Powell, a averti que les responsables de la Fed n'avaient "pas exclu" la possibilité de relever de nouveau les taux, mais il a aussi reconnu que le comité monétaire avait discuté d'un début de calendrier pour les baisses de taux.

"C'est un grand changement par rapport à la dernière fois que le président de la Fed a pris la parole pour dire que les taux resteraient élevés pendant longtemps", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Wall Street a célébré ces annonces mercredi: l'indice Dow Jones a gagné 1,40%, grimpant au-dessus des 37.000 points pour la première fois de son histoire.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines reculent fortement. Le rendement de la dette de la France à dix ans reculait fortement à 2,57%, au plus bas depuis mars 2023, contre 2,71% à la clôture de mercredi, avant les annonces de la Fed.

Les taux d'intérêt à court terme chutaient aussi.

Les investisseurs anticipent que les banques centrales britannique (BoE) et européenne (BCE) vont aussi maintenir leurs taux directeurs à l'issue de leurs réunions du jour.

"Il sera intéressant de voir si les responsables de la BCE et de la BoE se sentent à l'aise pour abandonner leur discours ferme", anticipe Ipek Ozkardeskaya, qui pense que la présidente de la BCE Christine Lagarde "répétera qu'il est trop tôt pour parler de baisses de taux".

Vivendi sur différents écrans

Le géant des médias et de l'édition Vivendi grimpait de 8,60% à 9,73 euros, après l'annonce d'un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées, structurées notamment autour de Canal+, Havas et d'une société d'investissement incluant sa participation majoritaire dans le groupe Lagardère.

Vivendi a expliqué subir "une décote de conglomérat très élevée", c'est-à-dire que la valorisation boursière actuelle du groupe serait inférieure à la somme des valeurs de ses filiales et participations dans différentes sociétés.

Unibail fête la baisse des taux

Les actions des entreprises du secteur immobilier sont à la fête jeudi. La hausse des taux d'intérêt avait lourdement pesé sur leurs activités en 2023.

Unibail-Rodamco-Westfield grimpait de 5,35% à 66,26 euros, Icade de 5,49% à 35 euros, Klepierre de 4,18% à 24,65 euros, Gecina de 3,34% à 111,50 euros et Covivio de 5,64% à 49,04 euros.

D'autres valeurs sensibles aux taux d'intérêt en profitent aussi, comme le secteur automobile avec Forvia (+7,57% à 20,38 euros) et Valeo (+6,33% à 13,87 euros), ou également Air France-KLM (+6,71% à 13,01 euros).

Crédit Agricole ferme le robinet des fossiles

Le groupe bancaire Crédit Agricole (+2,46% à 12,91 euros) s'est engagé jeudi à ne plus financer aucun nouveau projet d'extraction d'énergies fossiles et à réduire de 75% le CO2 émis par les projets financés sur le pétrole et le gaz d'ici 2030, au lendemain de l'accord trouvé à la COP28 à Dubaï.

