La Bourse de Paris attendue stable le jour de la décision de la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de l'équilibre mercredi, attendant la décision du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine qui sera publiée avec la clôture, ainsi que la prise de parole de son président.

L'indice vedette CAC 40 baissait de 0,05% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, il a enchaîné une deuxième séance de hausse pour terminer à son plus haut niveau depuis le 29 mai, à 7.290,80 points.

Aux Etats-Unis mardi, le Dow Jones a avancé de 0,43%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,83%, et le S&P 500 a pris 0,69%, au plus haut depuis plus d'un an.

Les investisseurs ont notamment salué les chiffres de l'inflation au plus bas depuis deux ans aux Etats-Unis. Cela les confirme dans leur opinion que la Banque centrale américaine (Fed), va mettre un terme à sa série de hausses de son taux directeur.

En 10 séances et quinze mois, elle a opéré un brutal changement, le faisant passer de 0% à 5%.

"Le plus grand défi" du président de la Fed Jerome Powell "sera de maintenir crédible la perspective d'une hausse des taux en juillet", estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les analystes sont encore divisés pour savoir si le maintien des taux lors de la réunion ne sera qu'un interlude avant une dernière hausse en juillet, ou bien le début d'une vraie pause qui augure même une baisse des taux dès la fin de l'année, ou en 2024.

Avant cela, l'agenda met à l'honneur les chiffres de la production industrielle en zone euro, et l'évolution des prix de gros aux Etats-Unis.

Au Royaume-Uni, le produit intérieur brut a progressé de 0,2% en avril, rebondissant après un recul de 0,3% en mars, selon les statistiques officielles.

Côté géopolitique, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé mercredi avoir discuté, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Qinq Gang, "des efforts pour maintenir des canaux de communication ouverts" entre les deux pays. Son homologue a déploré les "nouvelles difficultés" dans les relations bilatérales, et pointé du doigt la responsabilité de Washington.

Parmi les valeurs à suivre

Casino: la bataille pour le contrôle du distributeur en difficulté financière s'est intensifiée avec la proposition du trio d'hommes d'affaires Xavier Niel (Free), Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari de monter au capital à hauteur d'un milliard d'euros.

Ubisoft: l'avenir des jeux vidéo se trouve dans les casques de réalité virtuelle (VR) et l'intelligence artificielle (IA) générative, a déclaré à l'AFP son PDG Yves Guillemot, en particulier avec l'arrivée d'Apple dans le métavers au moyen d'un casque "mixte" associant VR et réalité augmentée.

Maurel & Prom: le producteur français d'hydrocarbures a annoncé mercredi être en discussions "avancées" pour racheter l'entreprise pétrolière Assala Energy, active au Gabon, selon un communiqué.

Partouche: le groupe de casinos a vu son chiffre d'affaires progresser de 15,2% au premier semestre 2022-2023, comparé aux six premiers mois de son exercice précédent où la fréquentation de ses établissements était encore affectée par le "passe vaccinal", a-t-il annoncé mardi.