La Bourse de Paris attendue stable après un accord commercial sans surprise

La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de l'équilibre jeudi matin, sans faire grand cas de la signature de l'accord commercial sino-américain, déjà largement anticipé par les investisseurs, mais gardant un oeil sur les premiers résultats d'entreprises.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,05% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en léger recul de 0,14% à 6.032,61 points.

Wall Street a pour sa part terminé en hausse, le Dow Jones s'inscrivant à un nouveau record.

"Après des mois de querelles, les Etats-Unis et la Chine ont finalement signé leur accord commercial de phase un", a relevé dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets. "Alors que les marchés américains ont salué la signature de l'accord", aidés également par les publications d'entreprises, "les autres marchés ont été un peu plus circonspects, l'Europe ayant fini en ordre dispersé et semblant partie pour ouvrir de même".

Dans le cadre de l'accord signé mercredi à la Maison Blanche, la Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années, afin de réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays, grande revendication de Washington. L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologies, autres grandes exigences des Etats-Unis.

Du côté des indicateurs, la croissance chinoise sera supérieure à 6% pour 2019, a déclaré le vice-Premier ministre chinois Liu He, cité jeudi par l'agence officielle Chine nouvelle.

La croissance de l'activité économique aux Etats-Unis est restée quant à elle "modérée" au cours des dernières semaines de 2019, et les entrepreneurs montrent un optimisme prudent, selon le Livre beige de la Fed publié mercredi.

Par ailleurs, le marché automobile européen a progressé en 2019 pour la sixième année consécutive, de 1,2% à plus de 15,3 millions de véhicules, grâce à un envol des immatriculations en décembre (+21,7%) lié à des changements de réglementations, ont annoncé les constructeurs.

Le marché prendra également connaissance ce jeudi des chiffres de l'inflation pour décembre en Allemagne ainsi que du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, la première sous la présidence de Christine Lagarde.

Pour le reste, l'agenda sera essentiellement américain avec l'indice d'activité manufacturière de Philadelphie pour janvier, les prix à l'importation pour décembre et les ventes au détail pour ce même mois.

VALEURS A SUIVRE

Peugeot SA: les ventes mondiales du groupe automobile (marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall), en cours de fusion avec Fiat Chrysler, ont chuté de 10% l'an dernier à 3,49 millions de véhicules.

Alstom: le constructeur ferroviaire a augmenté son chiffre d'affaires de 2,5% au troisième trimestre de son exercice décalé 2019/20, à 2,060 milliards d'euros, et a confirmé jeudi ses objectifs.

Crédit Agricole: Crédit Agricole SA (CASA) a annoncé mercredi qu'il allait commencer à démanteler en mars, à hauteur de 35%, le mécanisme de garantie dit "Switch", mis en place avec les caisses régionales du groupe bancaire mutualiste.

Euronext: l'opérateur boursier paneuropéen a finalisé le rachat de 66% du scandinave Nord Pool, deuxième marché européen pour le négoce d'électricité, valorisé à 850 millions de couronnes (environ 86 millions d'euros).

Lagardère: la holding personnelle d'Arnaud Lagardère était endettée à hauteur de 164 millions d'euros en 2019, soit un montant inférieur à la valeur de la participation du PDG dans son groupe, a affirmé mercredi le groupe Lagardère à l'AFP, confirmant des informations du Point.

Argan: la foncière, spécialiste des entrepôts, a quasi doublé son bénéfice net au cours de l'exercice 2019 et a vu ses revenus augmenter, portés notamment par une acquisition massive de sites auprès du géant de la distribution Carrefour.

jra/soe/spi