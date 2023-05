La Bourse de Paris attendue stable après sa pire séance en plus de deux mois

La Bourse de Paris est attendue à l'équilibre jeudi à l'ouverture, après trois séances de baisse dont une notable mercredi en raison des doutes sur l'activité économique dans un contexte marqué par les négociations sur la dette américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 était stable une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait perdu 1,70%, soit sa pire séance depuis le 15 mars, en pleine panique autour du secteur bancaire américain.

Le CAC 40 est retombé à son plus bas niveau depuis le 31 mars, à 7.253,46 points. Par rapport à son point haut de vendredi, il a perdu près de 3,6%.

La veille à New-York, le Dow Jones a cédé 0,77%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,61% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,73%.

"Les investisseurs semblent confrontés à une double préoccupation: la résilience de la reprise chinoise et l'impasse dans laquelle se trouvent les décideurs politiques américains concernant le plafond de la dette" avec le risque d'un "défaut de paiement accidentel", relate Michael Hewson, de CMC Markets.

L'agence de notation Fitch a placé mercredi, après la clôture des marchés américains, "sous surveillance" la note AAA des États-Unis, la plus haute possible.

Malgré des jours et nuits de discussions, les équipes du président Joe Biden et les négociateurs du camp républicain n'ont pas encore trouvé de compromis budgétaire.

La cote parisienne est pénalisée par des prises de bénéfices sur les grosses pondérations de l'indice: LVMH (-6,54%) et Hermès (-5,80%) réalisent deux des quatre pires performances de la semaine sur le CAC 40.

Les taux d'intérêt demeurent élevés pour les États comme la France: celui de l'échéance à 10 ans dépasse les 3%.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), publié mercredi, a confirme que ses membres sont partisans de garder les taux élevés à moyen terme. Alors que le marché actions espérait, il y a encore peu, un virage monétaire et plusieurs baisses d'ici la fin de l'année.

Les économistes de la Fed ont aussi estimé que l'économie américaine s'orientait toujours vers une "légère récession" à la fin de l'année et début 2024.

Parmi les valeurs à suivre

Vivendi: l'actionnaire de référence Vincent Bolloré s'est délesté mi-mai de 18,6 millions de titres Vivendi (1,68% du capital, 177 millions d'euros), selon l'Autorité des marchés financiers afin de ne pas risquer de franchir le seuil de 30% qui rend le déclenchement d'une OPA obligatoire. Son fils a appelé mercredi ses actionnaires réunis en assemblée générale à "être patients" avant de voir réinvestis les milliards d'euros issus des récentes cessions, notamment en Afrique.

Orpea: la procédure de sauvegarde accélérée du groupe de maisons de retraite, en grande difficulté depuis plus d'un an, a été prorogée de deux mois supplémentaires, jusqu'au 24 juillet 2023.

LDC: vendre moins cher sera la "priorité de cette année", a assuré mercredi le volailler qui a écoulé moins de volumes en 2022-23 à cause de la grippe aviaire, mais amélioré son chiffre d'affaires - et in fine sa rentabilité - grâce à une forte inflation.

fs/cdu/nth