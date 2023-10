La Bourse de Paris attendue stable à l'ouverture

La Bourse de Paris est attendue stable à l'ouverture mardi, le marché restant attentif aux évolutions du conflit entre Israël et le Hamas, tandis qu'une salve de résultats d'entreprises est attendue cette semaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 était proche de l'équilibre (+0,03%) une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il a terminé en petite hausse de 0,27%, à 7.022,19 points.

"Les indices européens devraient évoluer sans tendance ce matin dans de maigres espoirs qu'il puisse y avoir une résolution diplomatique du conflit au Proche Orient. La tendance pourrait être plus marquée en cours de séance après la poursuite de la saison des résultats des entreprises", estime John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

Le président américain Joe Biden va se rendre mercredi en Israël, pour une visite de "solidarité" après l'attaque du Hamas qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne, et où une catastrophe humanitaire se profile selon l'OMS.

M. Biden rencontrera aussi le président égyptien, le roi de Jordanie et le chef de l'Autorité palestinienne à Amman, a annoncé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby.

Une intense activité diplomatique internationale se poursuit pour tenter d'éviter que le conflit, déclenché par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, n'embrase la région.

Ces "tentatives de résolutions diplomatiques du conflit" ont entraîné "une nette progression" des taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans (4,75% à la clôture), à 30 ans (4,90%) et à 2 ans (5,10%), souligne M. Plassard.

Les cours du pétrole ont reculé, également en réaction aux diverses intiatives diplomatiques pour éviter l'escalade de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé 1,36%, pour clôturer à 89,65 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, a lâché 1,17%, à 86,66 dollars.

"L'instabilité géopolitique actuelle et la volatilité persistante soulignent l'incertitude et l'imprévisibilité du paysage macroéconomique", commente dans une note Stephen Innes, associé de Spi AM.

"S'il est admis que les périodes post-pandémiques peuvent être caractérisées par une inflation fluctuante, des périodes de forte croissance des prix et des taux d'intérêt plus élevés, cela n'exclut pas la possibilité de ralentissements économiques brutaux et la nécessité pour les banques centrales de modifier rapidement leur politique", poursuit-il.

Parmi les valeurs à suivre

Aéroports de Paris: les aéroports parisiens ont poursuivi en septembre leur remontée vers les niveaux d'avant-pandémie, malgré la fin de la période de pointe estivale, retrouvant 94,6% de leurs passagers de la même période de 2019, a annoncé lundi leur gestionnaire.

Wendel: la société d'investissement Wendel a annoncé mardi négocier la prise de contrôle d'IK Partners et de ses 12 milliards d'euros d'actifs gérés, moyennant 383 millions d'euros pour lancer sa nouvelle activité de gestion pour compte de tiers. La société a également annoncé un programme de rachat d'actions d'une centaine de millions d'euros.

bur-mgi/kd/eb