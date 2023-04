La Bourse de Paris attendue stable à l'ouverture

La Bourse de Paris s'achemine vers une ouverture stable jeudi dans la perspective de la poursuite des resserrements monétaires aux Etats-Unis et en Europe, tandis que la saison des résultats d'entreprises gagne en intensité.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 avançait de 0,08% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La cote parisienne a terminé en petite hausse de 0,21% mercredi, battant un nouveau record en clôture.

Wall Street a pour sa part fait du surplace pour la troisième journée d'affilée, au début d'une saison de résultats mitigés et après un rapport de la Réserve fédérale américaine (Fed) indiquant que l'économie américaine avait "peu changé" ces dernières semaines.

Mais selon ce "Beige Book" (Livre Beige), un baromètre d'activité réalisé auprès des douze régions du système de la banque centrale américaine, les volumes de prêts accordés par les banques aux Etats-Unis ont "diminué" au mois de mars et début avril, c'est-à-dire depuis la crise bancaire provoquée par la faillite de la banque SVB.

Dernièrement, les marchés ont fait montre d'optimisme, estimant qu'un tassement de l'inflation plus prononcé permettrait aux banques centrales et en premier lieu à la Fed non seulement de cesser d'augmenter ses taux directeurs après la prochaine réunion en mai, mais aussi de les baisser d'ici la fin de l'année.

Mais ils ont été secoués mercredi par le niveau de l'inflation au Royaume-Uni, restée en mars au-dessus de 10%, ce qui encourage la Banque d'Angleterre à continuer de relever ses taux directeurs.

Les investisseurs anticipent aussi de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales américaine et européenne à l'occasion de leurs prochaines réunions de mai.

Ils écouteront attentivement ce jeudi plusieurs discours de responsables de la banque centrale américaine pour mieux évaluer la trajectoire des taux.

Valeurs à suivre

L'Oréal : le géant des cosmétiques a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 10,38 milliards d'euros, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de 2022, malgré une "baisse du marché de la beauté en Chine" en janvier.

Renault : le constructeur automobile a publié jeudi un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros au premier trimestre, affichant une hausse de 29,9%, hors Russie.

FDJ : La Française des Jeux (FdJ) a engrangé au premier trimestre 2023 des mises en hausse de 8,6%, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs pour l'année.

Publicis : le géant français de la communication a poursuivi sa croissance au premier trimestre avec une hausse de 10% de ses recettes, portée par ses filiales technologiques, et s'affiche confiant pour réaliser ses objectifs annuels.

Edenred : la société française de services prépayés, maison mère de Ticket Restaurant, qui a indiqué vouloir se renforcer en Amérique latine en rachetant la société GOintegro, a publié une croissance robuste de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Interparfums : le groupe a relevé jeudi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023, en publiant des ventes au premier trimestre en hausse de 32% sur un an à 215 millions d'euros.