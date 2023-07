La Bourse de Paris attendue stable

La Bourse de Paris est attendue stable à l'ouverture vendredi, après une semaine de gains, le marché étant porté par les signaux de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, la séance s'annonçant toutefois calme en raison d'un jour férié en France.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 s'affichait à l'équilibre (-0,01%) une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Jeudi, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,50%, s'établissant à 7.369,80 points et se dirigeait vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis fin mars.

"Si nous devions résumer la semaine des marchés en un mot, ce serait +désinflation+", commente Michael Hewson, de CMC Markets.

Pour cause, mercredi, l'inflation aux Etats-Unis a marqué un nouveau coup de frein et l'indice des prix à la production est ressorti jeudi inférieur aux attentes en juin.

Ces chiffres démontrent "une baisse rapide des prix, ce qui a conduit les marchés à anticiper que la hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci serait probablement la dernière pour un certain temps", poursuit Michael Hewson.

Malgré ces données, qui réjouissent le marché, "cela ne signifie pas pour autant que les banques centrales ne procéderont pas à de nouvelles hausses" cet été, mais "ce qui se passera ensuite devient toutefois de moins en moins clair", ajoute l'analyste.

Satisfaits d'un climat macroéconomique meilleur qu'espéré, les opérateurs vont maintenant concentrer leur attention sur la santé des entreprises, qui va déterminer la trajectoire des indices à court terme, selon Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Par ailleurs, les investisseurs seront attentifs vendredi aux résultats de JPMorgan Chase et Wells Fargo, après ceux du géant des sodas et snacks PepsiCo et de la compagnie aérienne Delta Air Lines, publiés jeudi.

Parmi les valeurs à suivre

Vallourec: le groupe de tubes d'acier sans soudure Vallourec a annoncé jeudi soir anticiper des résultats du deuxième trimestre 2023 "susceptibles d'être supérieurs à ses attentes".

Renault: Nissan va investir environ 100 milliards de yens (647 millions d'euros au cours actuel) dans Ampere, la future filiale électrique de son allié Renault devant être introduite en Bourse début 2024, selon des informations du quotidien japonais Yomiuri vendredi.

mgi/ys/pta