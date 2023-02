La Bourse de Paris attendue stable

La Bourse de Paris ne devrait pas connaître de grand changement lundi à l'ouverture, dans une ambiance de crainte de poursuite de hausse des taux et d'attente de l'inflation américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,04% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, la cote parisienne a cédé 0,82% et a affiché un bilan hebdomadaire de -1,44%, sa pire semaine depuis le début de l'année.

"Étant donné le ton restrictif employé par des banquiers centraux américains la semaine dernière, tous les yeux seront tournés vers l'indice des prix à la consommation de janvier de mardi" aux Etats-Unis, a commenté Stephen Innes, de SPI Asset Management.

L'inflation décélère aux Etats-Unis depuis quelques mois, ce qui a fait espérer aux investisseurs un changement de direction de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Mais les responsables de l'institution ont insisté la semaine passée sur le fait qu'il restait du chemin à parcourir avant que l'inflation ne soit totalement sous contrôle.

L'évolution des taux inquiète d'autant plus les investisseurs qu'ils craignent que des hausses supplémentaires plongent les économies en récession.

Pour l'instant, les statistiques économiques montrent une solide résistance aux Etats-Unis, en Europe et au Canada, selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Avec une économie chinoise qui devrait être beaucoup plus forte cette année", après la fin de la politique zéro-Covid du gouvernement, "cela signifie inévitablement que l'inflation pourrait rester tenace", estime-t-il.

Valeurs à suivre

Airbus: La compagnie aérienne Air India aurait passé une méga-commande d'environ 500 appareils auprès d'Airbus et de Boeing, selon des informations publiées par les agences Reuters et Bloomberg.

Orpea: Le groupe de maisons de retraite a présenté lundi ses résultats annuels qui montrent une hausse de 5,5% de son chiffre d'affaires en 2022 sur un an et une dette de 9,7 milliards d'euros à fin décembre 2022. Le risque de manque de liquidités s'éloigne légèrement pour Orpea, qui espère par ailleurs "aboutir rapidement à la conclusion de l'accord" avec un groupement d'investisseurs menés par la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de sa restructuration financière.

