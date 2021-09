La Bourse de Paris attendue sans grand changement

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui pourrait distiller un peu de nervosité sur le marché.

Le contrat à terme sur l'indice phare CAC 40 cédait 0,09% une quarantaine de minutes avant l'ouverture au lendemain d'un léger repli de 0,26%.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans le sillage de la clôture dispersée de New York, à un jour de la réunion de la BCE où un certain doute est de mise", concernant une éventuelle réduction de son programme d'aide d'urgence (PEPP), estime John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Le retour des marchés américains mardi après un week-end de trois jours a alourdi les places européennes après leurs gains enregistrés lundi.

"Plusieurs révisions à la baisse des perspectives de croissance aux Etats-Unis, dont celle de Goldman Sachs, semblent avoir incité les investisseurs à réévaluer la trajectoire que pourraient prendre les marchés confrontés à un possible retrait des mesures de soutien d'urgence dans les prochains mois", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Dans la soirée, le Livre beige de la Fed, sorte de photographie de l'économie américaine par les antennes régionales de l'institution monétaire américaine, donnera davantage d'éléments sur l'état de la conjoncture dans un contexte de difficultés d'approvisionnement et d'inflation.

Alors que les investisseurs ont encore en tête le choc du rapport sur l'emploi américain publié vendredi très en deçà des attentes, le rapport JOLTS de juillet, une enquête mensuelle qui comptabilise les postes vacants, devrait faire office de "rappel que le marché du travail a encore du chemin à parcourir avant de se normaliser", selon M. Hewson.

Avant cela, les investisseurs ne manqueront pas le rendez-vous de politique monétaire de la Banque du Canada, au lendemain de la réunion de la banque centrale d'Australie qui a maintenu sa politique monétaire inchangée.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne de réunir son conseil des gouverneurs, principal rendez-vous de la semaine.

La BCE, perçue pour l'instant comme moins encline à resserrer sa politique monétaire que la Fed, pourrait commencer à évoquer un durcissement, alors que le patron de la Fed, Jerome Powell, s'est montré très prudent fin août.

Valeurs à suivre

EssilorLuxottica: le géant franco-italien des lunettes a annoncé augmenter à 83,4% sa part dans le capital de son ancien concurrent néerlandais GrandVision, qu'il est en train de racheter en totalité.

Airbus: l'avionneur européen a enregistré plus de 100 nouvelles commandes d'avions commerciaux en août, notamment de la part de Delta, Jet2.com et Latam, et livré dans le même temps 40 appareils.

Ubisoft: l'éditeur de jeux vidéo a promu mardi Igor Manceau au poste de directeur de la création, laissé vacant depuis le départ de Serge Hascoët, après le scandale de harcèlement qui a poussé vers la sortie plusieurs cadres pendant l'été 2020.

Sanofi: le géant pharmaceutique a annoncé le rachat de la société américaine de biotechnologies Kadmon pour 1,9 milliard de dollars.

pan/cdc/spi