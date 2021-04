La Bourse de Paris attendue quasi stable après une bonne séance la veille

La Bourse de Paris devrait ouvrir quasi stable jeudi, au lendemain d'une séance animée par de bons résultats d'entreprises, et dans l'attente de nouvelles publications de sociétés et d'indicateurs.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 0,06% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, la cote parisienne avait terminé sur une progression de 0,40%, signant un nouveau plus haut en clôture depuis mai 2000.

Mercredi, des poids lourds européens comme LVMH, Tesco ou encore SAP, et surtout les grandes banques américaines JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo ont publié des comptes de résultat affichant une bonne santé et donnant un peu d'optimisme aux marchés.

A Wall Street, le Dow Jones a grappillé 0,16% et le S&P 500 a perdu 0,41%, tandis que les valeurs technologiques du Nasdaq ont lâché 0,99%.

Par ailleurs, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a une nouvelle fois tenté de rassurer les marchés en déclarant mercredi qu'il est "très improbable" que l'institution relève avant 2022 ses taux directeurs, actuellement compris dans une fourchette entre 0% et 0,25%.

Jeudi "l'attention se porte à nouveau sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de mars, ainsi que sur les derniers chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage", affirme Michael Hewson, analyste en chef pour CMC Markets UK.

"De fortes ventes soutiendront l'idée d'une nouvelle hausse des pressions inflationnistes aux États-Unis", ajoute Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swiss Quote.

Concernant l'Europe, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé mercredi que la croissance en Europe est soumise à "plus de risques à la baisse à court terme que (de perspectives) à la hausse" en raison des mutations du Covid-19 et du retard pris dans la campagne de vaccination.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs prendront également connaissance dans la journée des prix à la consommation en France et des chiffres de la production industrielle de février aux Etats-Unis.

Du côté des entreprises, le bal des bancaires continue jeudi avec les résultats de Citigroup, Bank of America et BlackRock, avant ceux de Morgan Stanley vendredi.

Valeurs à suivre

L'OREAL: le géant des cosmétiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi en fin de journée.

PUBLICIS: Le groupe de publicité a vu début 2021 ses recettes croître plus vite que prévu, mais le revenu net publié au premier trimestre reste en baisse de 3,8% à 2,4 milliards d'euros.

SUEZ: La Commission européenne a autorisé l'acquisition par le groupe allemand Schwarz de certaines activités de gestion des déchets du français Suez dans quatre pays européens.

CREDIT AGRICOLE: Le groupe a relevé le prix de son offre publique d'achat visant à racheter les titres de la banque italienne Credito Valtellinese (Creval) de 10,50 à 12,20 euros par action.

STELLANTIS: Les Agnelli et les Peugeot ont conclu, mercredi à la veille de la première assemblée générale du groupe, un "accord de consultation réciproque" mais sans "obligation" pour leurs décisions concernant Stellantis.

