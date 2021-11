La Bourse de Paris attendue quasi stable

La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de l'équilibre mardi, se mettant en pause avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 lâchait 0,06% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, il avait fini en hausse de 0,92%, à une cinquantaine de points de son record absolu.

La conclusion de la séance de lundi à Wall Street ne semblait pas bénéficier aux investisseurs européens: portés par une bonne saison de résultats d'entreprises, les trois principaux indices ont signé de nouveaux records.

"Avec 80% des entreprises du S&P500 qui ont jusqu'à présent dépassé les attentes dans leurs résultats, les inquiétudes concernant l'impact de la hausse des prix sur les marges des entreprises sont pour l'instant mises de côté, les consommateurs semblant capables d'absorber l'impact", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

C'est surtout l'actualité des banques centrales qui va occuper les marchés cette semaine. Après avoir massivement soutenu l'économie face à la crise en injectant des milliards de liquidités, elles doivent désormais faire face à l'accélération de l'inflation et conjuguer le retrait progressif de leurs aides avec l'état actuel de l'économie.

Ce mardi, la Banque centrale d'Australie (RBA) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt à un niveau historiquement bas pour 2022. Mais une hausse l'année suivante, plutôt que 2024, est désormais "plausible", selon le gouverneur de l'institution.

Ensuite ce sera la Fed qui tiendra sa réunion de politique monétaire jusqu'à mercredi, à l'issue de laquelle les analystes s'attendent à l'annonce d'un plan de réduction des achats d'actifs. "Selon le consensus (d'analystes), l'institution monétaire américaine devrait commencer le +tapering+ en novembre avec des achats d'actifs réduits de 15 milliards de dollars chaque mois (...) il serait ainsi prévu que ces achats soient réduits à zéro d'ici juin 2022", détaille John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Enfin, jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait relever son taux directeur pour la première fois depuis août 2018, et devancer ainsi la plupart des autres banques centrales.

Valeurs à suivre

Stellantis: le groupe automobile a finalisé l'acquisition de la société de financement First Investors, rebaptisée Stellantis Financial Services US Corp, pour soutenir son plan de croissance aux Etats-Unis.

jvi/ak/spi