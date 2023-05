La Bourse de Paris attendue proche de l'équilibre, les PMI en vedette

La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre à l'ouverture mardi, dans une séance qui sera animée par les indicateurs avancés d'activité PMI pour le mois de mai en Europe comme aux Etats-Unis.

Le contrat à terme du CAC 40 reculait de 0,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, l'indice vedette a terminé en baisse de 0,18% à 7.478,16 points.

Sur l'agenda des investisseurs figurent pour mardi les indicateurs d'activité PMI dans les services et dans l'industrie pour mai, qui sont publiés pour la France dès 09H15, pour la zone euro à 10H00 et aux Etats-Unis à 15H45.

"L'une des tendances les plus notables observées ces derniers mois est la divergence persistante entre l'activité du secteur des services et celle de l'industrie manufacturière", la première étant bien plus robuste que la seconde, souligne Michael Hewson analyste de CMC Markets.

"La question la plus importante est de savoir combien de temps cette tendance peut se poursuivre (...) Bien que les pressions inflationnistes se soient ralenties, les prix continuent d'augmenter" avec un impact important sur les salaires, détaille-t-il.

Les investisseurs garderont un oeil sur le feuilleton du moment, les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine et le risque de défaut de paiement dès juin si aucun accord n'est trouvé.

Joe Biden et le chef de l'opposition Kevin McCarthy ont voulu croire lundi à une sortie de crise à l'issue d'une réunion entre eux, mais leurs désaccords ne sont pas encore surmontés.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a rappelé lundi qu'il était "très probable" que les Etats-Unis se retrouvent à court d'argent public après le 1er juin.

Parmi les valeurs à suivre

Société Générale: après un long règne, Frédéric Oudéa, directeur général de la banque, va passer la main à l'issue de l'assemblée générale à Slawomir Krupa, qui aura pour mission de faire oublier quinze années de turbulences.

ALD: la filiale de Société Générale spécialisée dans la location longue durée de véhicules, a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de son concurrent néerlandais LeasePlan, une transaction à 4,8 milliards d'euros visant à former un géant du secteur.

Casino: le conseil d'administration du groupe, lourdement endetté, a décidé lundi soir de demander dès mardi l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris qui devra donner son feu vert, selon le Figaro. Sa maison mère Rallye, a annoncé lundi l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers par le tribunal de commerce de Paris, afin d'avancer sur la renégociation de sa dette.

Bonduelle: le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés a annoncé l'arrivée à sa direction générale de Xavier Unkovic, fort d'une expérience de plus de 20 ans en Amérique du Nord, où le groupe connaît des difficultés.

fs/ys/clc