La Bourse de Paris attendue proche de l'équilibre

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits photo : L. Grassin )

La Bourse de Paris devrait ouvrir, comme ces derniers jours, sans direction vendredi matin, dans une séance qui s'annonce toutefois dense en matière d'indicateurs et où les volumes pourraient être plus étoffés en raison de l'expiration concomitante de plusieurs types de contrats et options.

Le contrat à terme sur le CAC 40 cédait 0,06% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,21% à 5.972,28 point.

Wall Street avait pour sa part terminé à des niveaux inédits.

"La volatilité sur les marchés financiers reste faible faute de grandes nouvelles à se mettre sous la dent pour les investisseurs", a résumé dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets. "Les marchés boursiers européens ont globalement terminé en hausse hier, mais dans l'ensemble, ils ont connu une semaine sans tendance."

Mais "ce jour sera une échéance importante pour les options (séance dite des "4 sorcières"), ont observé dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève.

Les indices européens pourraient poursuivre leur progression de la veille "après les commentaires encourageants de Steve Mnuchin, secrétaire du Trésor américain (...) et l'adoption au Sénat américain d'un texte évitant un +shutdown+ (fermeture partielle de l'administration américaine)", ont-ils ajouté.

L'administration Trump compte toujours signer "début janvier" l'accord commercial avec la Chine dévoilé vendredi, a indiqué jeudi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

Pékin a par ailleurs publié jeudi une liste de produits chimiques américains qui seront exemptés de surtaxes douanières mises en place l'an dernier.

Par ailleurs, les députés britanniques entament vendredi l'adoption de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Boris Johnson, ouvrant la voie à un divorce fin janvier.

Du côté des indicateurs, en Allemagne, le moral des consommateurs devrait diminuer légèrement au mois de janvier, annulant de ce fait le timide rebond observé en décembre, selon les résultats du baromètre Gfk, tandis qu'en France, l'Insee fait état d'un léger ralentissement de la consommation des ménages en novembre.

Sont également attendus la seconde estimation du PIB du troisième trimestre outre-Manche, ainsi qu'aux Etats-Unis le PIB du troisième trimestre (estimation finale), les dépenses et revenus des ménages ainsi que les chiffres de l'inflation PCE pour novembre.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale: le groupe bancaire va devoir renforcer ses procédures de contrôle aux États-Unis à l'issue d'un accord signé avec les autorités américaines de supervisions, a fait savoir jeudi la Réserve fédérale de New York.

Natixis et CNP Assurances: le groupe mutualiste BPCE, son entité cotée Natixis, CNP Assurances et La Banque Postale ont annoncé jeudi avoir défini les nouveaux contours de leur collaboration au sein du futur pôle financier public, dont la naissance est prévue pour 2020.

Showroomprivé: le groupe français de déstockage en ligne a averti jeudi qu'il ne renouerait finalement pas avec la rentabilité au second semestre, dans un contexte jugé difficile.

OL Groupe: la holding cotée qui coiffe l'Olympique lyonnais a annoncé jeudi être parvenue à un accord pour racheter le Reign FC, club américain où joue la superstar du football féminin Megan Rapinoe.

jra/soe/mcj