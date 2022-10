La Bourse de Paris attendue proche de l'équilibre

La Bourse de Paris est attendue autour de l'équilibre à l'ouverture jeudi, après avoir été dans le vert toute la semaine, digérant dans un premier temps les résultats d'entreprises avant d'écouter la Banque centrale européenne dans l'après-midi.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reculait de 0,05% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait de nouveau progressé, de 0,41%.

Aux Etats-Unis, Wall Street a souffert des résultats des géants de la tech: le Nasdaq a perdu 2,04%, plombé par Google et Microsoft, tandis que le Dow Jones est resté stable. Le scénario pourrait se répéter jeudi, avec les résultats de Meta (Facebook) mercredi soir mal accueillis par les investisseurs.

Mais la tendance générale des indices boursiers est porteuse avec plusieurs signes montrant que les Banques centrales pourraient commencer leur pivot vers des politiques monétaires moins strictes dans les prochaines semaines.

Après la Banque centrale d'Australie plus tôt dans le mois, la Banque centrale canadienne a augmenté son taux directeur moins qu'ancitipé par les analystes mercredi. Le gouverneur a montré que l'institution "accordait beaucoup plus d'importance aux effets du ralentissement" économique "lorsqu'elle élaborait sa stratégie", retient Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Mais le changement de cap de la BCE ne devrait pas se produire immédiatement: une hausse de taux de 0,75 point de pourcentage est considérée comme acquise par les analystes, la deuxième de cet ampleur à la suite.

Parmi les valeurs à suivre jeudi:

TotalEnergies: le géant de l'énergie a annoncé une hausse de 43% du bénéfice net au 3e trimestre, à 6,6 milliards de dollars, tout en faisant une nouvelle provision de 3,1 milliards de dollars au sujet de la Russie.

Carrefour: la hausse du prix du panier de courses et des gains de parts de marché ont permis au géant de la grande distribution d'annoncer des ventes en forte progression pour le troisième trimestre (+15%), mais sans relâcher les efforts sur les économies de coûts.

Unibail-Rodamco-Westfield: le géant des centres commerciaux, qui a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 21,2% sur les neuf premiers mois de l'année, va mettre plus longtemps que prévu à mener son programme de désendettement.

Schneider Electric: le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a publié un chiffre d'affaires en nette hausse au troisième trimestre et annoncé la cession de son activité de capteurs industriels pour plus de 700 millions d'euros.

Capgemini: Le géant français de l'informatique a continué sa forte dynamique de croissance au troisième trimestre de l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires de 5,55 milliards d'euros, en hausse de 15,7% à taux de change constants.

STMicroelectronics: le groupe franco-italien de semi-conducteurs a profité au troisième trimestre d'une forte demande pour ses produits et de "prix favorables" qui ont fait bondir ses ventes de 35% et lui ont permis d'atteindre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars.

Casino: le groupe, dont les ventes ont progressé de plus de 10% sur le troisième trimestre à 8,6 milliards d'euros grâce notamment à l'Amérique du Sud, a annoncé vouloir céder des parts dans le Brésilien Assai pour "accélérer son désendettement".

Eiffage: Le groupe a annoncé être monté à 18,79% du capital de Getlink, société concessionnaire du tunnel sous la Manche en plein redressement, ce qui en fait son premier actionnaire devant l'italien Atlantia. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage de diversification de son portefeuille de concessions.

fs/mlx/rhl